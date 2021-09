Gregorio Pérez volverá a vestir el buzo crema, luego de su primer paso por Universitario de Deportes a inicios del 2020. El estratega uruguayo se mostró muy contento de volver a dirigir en Perú, donde disputó diez cotejos, entre la Liga 1 y la Copa Libertadores. ¿Qué dijo sobre la propuesta de regresar a Ate?

“Estoy agradecido que nuevamente se hayan acordado de nosotros para regresar a Perú y dirigir a un equipo tan grande y con tanta historia como Universitario. Regresar nuevamente al club nos pone muy bien, sabemos que es un gran desafío. Pensamos que el lunes vamos a comenzar los trabajos, en un torneo iniciado”, indicó el DT a GOLPERU, a la espera de poder levantar al conjunto tramo en el tramo final de la Fase 2.

Pérez manifestó en múltiples oportunidades su cariño al club y los hinchas, por lo que confesó que no le tomó mucho tiempo el aceptar regresar a Ate: “Una vez que recibí la propuesta formal me tomó 15 minutos en dar el sí. Ha sido tan grande el afecto y reconocimiento que no encuentro la palabra para definirlo”.

Eso sí, aclaró que la duración de su contrato se definirá a su llegada a la capital. “Tenemos que ajustar algunos detalles, pero la intención de las dos partes, según lo que hablamos y tenemos que profundizar más, es hasta diciembre del año que viene, en el 2022. También vamos a ir con un cuerpo técnico”, precisó en la entrevista.

Respecto al presente en la Fase 2 y en general en el torneo, el estratega uruguayo señaló que “está lejos de pelear por el título, pero matemáticamente tiene sus chances, como también de clasificar a una copa internacional”. Además, aseguró que llegan con “los pies sobre la tierra también” y con la “la expectativa de poder lograr lo mejor”.

Gregorio Pérez tiene previsto llegar este sábado a Lima para ver detalles de su contrato y de todo el comando técnico que lo acompañará. A partir del lunes se incorporará a los trabajos del equipo en Lurín. “Tenemos pensado comenzar los trabajos para prepararnos de cara al partido que se avecina ante la Universidad San Martín”, finalizó el charrúa, quien emociona al hincha crema con su vuelta al país.





