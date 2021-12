Universitario de Deportes tiene retos importantes que cumplir para la temporada 2022. Por ejemplo, luchar por el título de la Liga 1 y, de paso, avanzar en la Copa Libertadores. Para cumplir con todo ello, es preciso que tenga su plantel completo; sin embargo, Gregorio Pérez descartó que se piense en Yuriel Celi como posible incorporación para el siguiente año.

“He visto de él. Se han dicho algunas cosas que han puesto en mi boca y no es así. A mí, en algún momento, me hablaron del jugador y ya he manifestado que, por el momento, la plaza de futbolistas con las características y las funciones de mitad de cancha hacia adelante, ya nosotros tenemos muchas variantes”, sostuvo el DT uruguayo para Willax.

Además, aclaró que “han vinculado falsamente de que yo no lo quiero por problemas particulares del jugador. No es así, yo no lo conozco, yo no puedo abrir una opinión sobre una persona que no conozco. No sé su vida, sé que es un jugador con mucho talento que está buscando una posibilidad. En este momento, en la ‘U’, no puede ser”.

El cuadro merengue sigue trabajando en Campo Mar para llegar en óptimas condiciones al inicio de la temporada. De momento, se tiene previsto dos amistosos antes de culminar el año (frente a Deportivo Municipal y Cantolao), además del que se jugará en la Noche Crema. Sin embargo, muchos se preguntan si el equipo ya está completo.

Al respecto, Gregorio Pérez sostuvo en diálogo para Exitosa Noticias que “el plantel está casi completo, pero siempre dejamos la puerta abierta. Llevamos 19 entrenamientos y estamos contentos con el rendimiento”. Recordemos que los cremas trabajaron la semana anterior a doble turno y para esta tienen previsto un amistoso.

Universitario de Deportes tendrá una agenda recargada de partidos, pero llegará con rodaje a su debut en la Libertadores. Y es que, si tomamos en cuenta el calendario de la Liga 1 y la competición internacional, los dirigidos por Gregorio Pérez ya habría disputado cuatro compromisos del certamen local.





