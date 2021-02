Con la camiseta puesta y el compromiso asegurado. Así se mostró Hernán Novick desde su llegada a Campo Mar, donde fue recibido por el todo el plantel, incluyendo el comando técnico al mando de Ángel Comizzo. ¿Qué dijo a su llegada a los entrenamientos de Universitario?

“Sin duda tenemos la gran responsabilidad de ganar todo lo que juguemos. Es un desafío muy lindo jugar en un grande y tengo que hacerlo de la mejor manera”, sostuvo Novick en entrevista a GOLPERU, donde también comentó sus expectativas con el equipo.

En tal sentido, señaló que “desde que llegué al Perú estoy en Campo Mar y acá nos quedaremos en estos 14 días que durará la cuarentena que ordenó el Gobierno. Por suerte tenemos mucho tiempo para que se inicie el campeonato, estamos trabajando de la mejor manera y no dudo que vamos a llegar 10 puntos para el inicio del torneo”.

Sin embargo, si hay un detalle que no se esperaba el nuevo fichaje merengue es el amor del hincha de la ‘U’. Al respecto, Novick sostuvo que fueron sus compañeros Federico Alonso y Luis Urruti, quienes le señalaron que lo que vio a su llegada al país solo fue una pisca del cariño de la gente, dado que con el inicio de la Liga 1 y el pasar de todas de las jornadas, verá todo el amor de los estudiantiles.

“‘Fede’ y Luis, dos compatriotas que tengo en el club, me comentaban que no es nada de lo que hasta ahora he visto comparado a lo que realmente es el cariño de la gente de Universitario. Incluso, me contaban que en el interior del país era impresionante el afecto de los hinchas”, agregó.

Finalmente, manifestó su compromiso con el club y el rol que jugará en el campo. “Mi responsabilidad en la cancha es manejar siempre los tiempos del partido, tratar de tener la pelota en nuestro poder, asistir a mis delanteros, llegar a la línea de gol y también patear las pelotas detenidas”, aseguró el ‘Mago’, que previamente ha pasado por el fútbol de Uruguay como Paraguay.





