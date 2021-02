Tiene un contrato por los próximos tres años con Huachipato de Chile, pero eso no significa que no puede llegar a La Victoria para la presente campaña en la Liga 2. Pese a encontrarnos en una cuarentena obligatoria, en la dirigencia de Alianza Lima estudian el perfil del delantero lo más detalladamente, para no equivocarse en una contratación que debe asegurar goles en pro de ascender a la Liga 1. Es ahí donde aparece el nombre de Walter Mazzanti.

Con 24 años de edad, y con 1.74 metros de estatura, el atacante argentino firmó contrato con el Huachipato de la Primera División de Chile, pero en la actualidad no tiene tantas oportunidades de ser titular frente a la presencia de Cris Martínez, Juan Sánchez Sotelo y Joffre Escobar, dos jugadores con pasado en el fútbol peruano.

En ese sentido, desde Chile no verían nada malo en prestarlo a Perú para que agarre mayor continuidad en Matute, según información de ESPN FC, puesto que hasta la fecha, el ex Atlanta y Tigre de la Argentina ha marcado tres goles en 12 partidos (856 minutos), no siendo la principal opción para el técnico Juan José Luvera, sino más bien una opción en su ataque.

En Alianza no hay mucha prisa y estudiarán aún los perfiles de los CV que lleguen a La Victoria, puesto que hasta la fecha se han hecho oficiales las contrataciones de Edhu Oliva, Yordi Vílchez, José Manzaneda y Ricardo Lagos, todos futbolistas nacionales que se unen al plantel.

Alianza Lima rumbo al TAS

Alianza Lima no baja los brazos. El elenco íntimo continúa trabajando en su defensa para acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y conseguir lo que ellos consideran justo, volver a la Primera División. Incluso, se pudo confirmar que se están rodeando de especialistas en el tema, para afrontar este proceso en los próximos días.

En el club consideran que esto tiene que marcar un precedente favorable para el desarrollo del fútbol peruano, ya que sienten que la situación que hoy les toca vivir, la podría pasar cualquier otra entidad deportiva.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.