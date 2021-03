La principal conclusión de los tres amistosos que ganó Universitario de Deportes -frente a Ayacucho FC, San Martín y Binacional- es la siguiente: hay ofensiva de cara a la Liga 1 y la etapa de grupos de la Copa Libertadores. Y el responsable principal que Enzo Gutiérrez y Alex Valera estén teniendo notoriedad, es Hernán Novick. El volante charrúa, además, también le sumó gol a su función de organizador: marcó en dos oportunidades.

Ahora, para que eso se haya dado, fueron claves dos cosas. No solo su estilo de juego, sino también la conversación que tuvo con el DT de Universitario: “Hablé con Ángel (Comizzo) y le dije que me gustaba jugar más de mediapunta y me estoy sintiendo más cómodo ahí. Pero si me pone en otra (posición), tenemos que hacer caso. La idea es salir jugando de atrás”.

El volante charrúa, en entrevista para Las Voces del Fútbol, sostuvo que “siempre que el mediapunta tenga chances ofensivas de gol, va ser importante para el equipo, más allá del planteamiento”. También se refirió a la responsabilidad que tienen a nivel internacional.

“Sabemos que la Copa Libertadores es un torneo muy difícil, donde están los mejores de América y estamos para demostrar que podemos pelear. Va ser un gran desafío pasar de fase”, mencionó. Un detalle que llamó la atención es cuando confesó quiénes son sus más grandes ídolos: “Yo admiré siempre a Ronaldinho y Riquelme, más allá de los equipos de fútbol en los que jugaran, los veía en la TV”.

También se refirió a quiénes serán los dueños de la táctica fija: “Por ahora no hay nada formulado en cuanto a quién patea qué, pero en tiros libres ahora último estábamos Santillán, Urruti y yo”.

Con relación al partido ante Melgar, este sábado en el estadio Alberto Gallardo, Hernán Novick añadió que “sé que es un equipo importante y se reforzó bien, va ser duro. Igual nosotros estamos muy bien. De los tres partidos amistosos que jugué, contra Binacional fue donde mejor me sentí”.

