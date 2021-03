En las últimas semanas, el nombre de Wilmer Aguirre sonó con más fuerza que nunca en Alianza Lima. Y si bien el ‘Zorrito’ había mostrado su predisposición para llegar al equipo de Carlos Bustos, faltaba un pronunciamiento del club. Bueno, este lunes por la tarde llegó un primer anuncio desde La Victoria: a través de sus redes sociales, compartieron un mensaje que confirmaría la vuelta del atacante.

Ahora, el propio jugador confesó hace unas horas (en ESPN FC): “Se podría decir casi casi. Casi nada. No pasa por un tema económico. Simplemente hay unos puntos que seguro se arreglan en estos días”. Sí, prácticamente dejaba en claro era cuestión de horas para volver a ponerse la blanquiazul.

Wilmer Aguirre, quien estuvo por última vez en Alianza Lima en el 2014, sostuvo que “me lo he propuesto como un año de gloria, buscar ascender con Alianza. También una ‘revanchita’”. No fue lo único: por supuesto, también recordó algunos pasajes...

“El sinsabor con el que uno se quedó el 2013. Hay lindos recuerdos, no solo la Libertadores de 2010, eso quedó para el club, para el hincha, para mí. Me quedé con ese mal sabor que me gustaría poder borrar por un momento y seguir entrando a la historia de Alianza”, expresó.

La publicación de Alianza Lima sobre el posible regreso de Wilmer Aguirre (Foto:DIFUSIÓN)

