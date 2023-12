Los días pasan y en Universitario de Deportes están cada vez más cerca de conocer a su nuevo comando técnico, siendo el propio Jean Ferrari el encargado de dar detalles sobre el proceso que viene siguiendo -junto al área deportiva del club merengue- con la intención de hilar muy fino en la elección del próximo estratega estudiantil, el mismo que acompañará a la institución en el año de su centenario de fundación.

“Ahora que (Jorge Fossati) se va a la Selección Peruana, tenemos que tomarnos el tiempo para poder elegir al entrenador acorde a lo que buscamos y necesitamos”, sostuvo el administrador temporal del club merengue en diálogo con el canal de YouTube de Coki Gonzáles.

Jean Ferrari es consciente de que Jorge Fossati dejó la vara alta en Universitario de Deportes, pero también indicó que -esta vez- andan en la búsqueda de un DT que no sea tan cuadriculado en sus decisiones tácticas y que pueda mostrar ciertas alternativas para ser usadas tanto en la Liga 1, como en la Copa Libertadores.

“Buscamos entrenadores que se sepan adaptar y que sean flexibles; que no sean de los que tengan un esquema definido y cerrado que no piensas cambiar porque el campeonato peruano no pasa por el ritmo de juego, sino por la geografía y necesitamos un técnico que pueda adaptarse a esas circunstancias. Cómo vas a jugar con línea de tres a Huancayo”, declaró el directivo.

Si bien Universitario de Deportes tiene todo encaminado para cerrar con César Farías, Jean Ferrari tomó sus precauciones para hablar sobre el tema del anuncio del nuevo comando técnico, ya que aún se encuentran en etapa de negociaciones y en el fútbol todo podría ser muy cambiante de cara al futuro.

“No está cerrado, pero estamos en una etapa de negociación. No quiero adelantarme porque mientras no estén los documentos firmados, no hay nada confirmado. Lo que puedo adelantar es que no ha dirigido en Perú y campeonó en varios lugares”, sostuvo el administrador sobre el nuevo comando técnico que llegaría a la institución crema.

Por otro lado, Jean Ferrari no pudo ocultar su alegría por el traspaso de Piero Quispe al fútbol mexicano, dando detalles de la transacción que generará un importante ingreso económico al combinado merengue y que lo respaldará -a futuro- ante una eventual opción de que el deportista continúe creciendo.

“No tenemos, aún, reemplazo para Piero (Quispe). Nos está quedando el cupo extranjero y los mercados importantes recién se están abriendo. Con relación al traspaso, se hará una venta del futbolista al club mexicano y nos quedaremos con el 10 % del pase del jugador ante una posible futura venta”, concluyó.

La agenda de la ‘U’ en enero de 2024

Además del duelo ante Atlético Nacional (14/01), Universitario de Deportes tiene previsto otros dos amistosos más. El primero de ellos se llevará a cabo el miércoles 10 de enero, donde enfrentarán a la Universidad César Vallejo en el estadio Mansiche, por la ‘Noche Poeta’. Luego de dicho compromiso el equipo retornará a Lima para hacer maletas y volar a Miami para el choque ante los ‘cafeteros’.

Al regreso se dará lo que será la velada estelar del cuadro merengue: la Noche Crema. Este encuentro con los hinchas, donde se conocerá al plantel 2024, también servirá para que los jugadores disputen su último partido amistoso, antes del arranque de la temporada. Eso sí, en los próximos días se dará a conocer el rival, pues a la fecha la directiva del club aún no confirma contra qué club se enfrentarán el 20 de enero.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR