Hace unas horas, se hizo viral un video de Piero Quispe en el que el jugador de Universitario de Deportes no podía ocultar sus lágrimas al despedirse de Drago, su mascota. Si bien la nostalgia lo embargó desde el primer momento, el futbolista de la Selección Peruana sabe que para seguir creciendo como profesional, deberá hacer sacrificios, los cuales ya dejó en claro que no tendrá problemas para afrontar para hacerse un nombre en la Liga MX. Con un acuerdo entre ambas partes y con la oferta de los Pumas UNAM, Piero emprendió su viaje a México para tener su primera experiencia en el extranjero.

“Voy a trabajar duro para ganarme a la hinchada, pero eso solo se consigue trabajando. No porque vengo de Perú me van a querer, me van a tener que ver jugar y dar lo mejor de mí en cada entrenamiento, con mucho sacrificio y mucha fe”, sostuvo el volante en diálogo con los medios de prensa del país azteca, a su llegada al aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.

Al ser consultado sobre lo que conoce de la Liga MX, Quispe confesó que es un seguidor del campeonato, ya que no solo siente que es un fútbol en el que su juego puede acoplarse de manera rápida, sino también por tener compañeros de la Selección Peruana que tuvieron y tienen un paso por el fútbol azteca, como ha sido el caso de Edison Flores, su excompañero en la ‘U’.

“Hay varios jugadores de la Selección Peruana que están en la Liga de México, donde hay muchos buenos jugadores y siento que puedo encajar bien acá, pero deberé trabajar duro para poder ganarme un lugar en el equipo”, acotó el mediocampista que alcanzó el título del fútbol peruano y se proclamó como el mejor jugador de la Liga 1 en la temporada 2023.

Ojo a un detalle, el futbolista nacional tiene programado su asistencia a los exámenes médicos de rigor a primeras horas de la mañana de este miércoles, para luego asistir a las oficinas de Pumas UNAM y estampar la firma que lo unirá por las próximas tres temporadas.

¿Cuándo debuta Pumas en la Liga MX?

Pumas debutará en el Torneo Clausura 2024 enfrentándose a Juárez el domingo 14 de enero en el Estadio Olímpico Universitario, ubicado en la Ciudad de México. Con Quispe como flamante refuerzo, los ‘auriazules’ aguardan este primer partido en casa, ansiosos por presenciar el desempeño de su equipo en el inicio de esta nueva etapa del Clausura 2024.

Es importante considerar que la meta de los de la UNAM para esta temporada es alcanzar la final del campeonato. En el Apertura 2023, llegaron hasta las semifinales, donde finalmente fueron derrotados por Tigres (con un marcador global de 2-1), quedando muy cerca de competir por el título, el cual finalmente fue conquistado por el América.

Los números de Piero Quispe en la ‘U’ en 2023

Piero Quispe fue uno de los inamovibles de la pizarra de Jorge Fossati en la presente temporada. En total, el volante disputó 42 compromisos –entre Liga 1 Betsson y Copa Sudamericana–, anotando seis goles y sirviendo dos asistencias. Asimismo, desde que debutó en la ‘U’ en el 2021, sumó un total de 88 partidos jugados, con 11 anotaciones y ocho pases de gol. Ahora México lo espera en grande.





