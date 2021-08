Universitario cuenta con nuevo administrador provisional, luego de que SUNAT confirmara a Jean Ferrari en el cargo. Tras la oficialización del tema, fue el mismo exjugador de la institución crema quien decidió emitir un mensaje, dando a conocer sus deseos tras asumir dicha responsabilidad.

“Hoy, damos inicio a una nueva etapa en la que conduciremos a la ‘U’ al sitial institucional que merece. Tenemos la enorme responsabilidad y oportunidad de retomar la senda gloriosa de nuestro legado mediante un trabajo profesional de alto nivel en todos los planos”, inició el comunicado del administrador crema.

Jean Ferrari es consciente de que, para iniciar con el pie derecho, deberá tener el respaldo de los actuales trabajadores de Universitario, quienes serán vitales para que el traspaso de cargo sea eficiente y no ocasiones más retrasos que puedan generar perjuicio a la institución, por lo que también hizo un llamado a la colaboración.

“De otro lado, espero contar con el apoyo de los actuales trabajadores del club con el objetivo de que continúen en sus funciones y conserven la información de propiedad del club hasta que se realice la entrega de sedes y acervo documentario a nuestra administración”, agregó.

El comunicado emitido por Jean Ferrari.

Ferrari analiza el retorno de Pérez

Uno de los temas que trató Jean Ferrari, tras ser nombrado como administrador de Universitario, fue acerca de quién tomaría el lugar dejado por Ángel Comizzo. El directivo no dudó en señalar que Gregorio Pérez es su primer candidato para ser el nuevo director técnico del cuadro crema, de cara a la presente campaña.

“Es una posibilidad de que Gregorio Pérez vuelva a ser entrenador de Universitario. No me he comunicado con él, recién se ha dado mi nombramiento”, sostuvo en diálogo con RPP, dado que fue el propio Ferrari quien trajo al ‘Goyo’ el año pasado antes de que empezara la pandemia.

