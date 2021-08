Universitario de Deportes tomará un nuevo rumbo tras el nombramiento de Jean Ferrari como nuevo administrador provisional. Para explicar un poco el panorama que la espera a la institución merengue, Franco Velasco -quien ocupará el cargo de asesor general- manifestó que una de las primeras decisiones será reducir costos. En medio de esta tarea, se tomó una decisión respecto al área de gerencia deportiva.

“Jean Ferrari también va a asumir el cargo de la gerencia deportiva. Esto lo hacemos para evitar gastos en el club. El profesor Gregorio Pérez está en el radar de Universitario”, dijo Franco Velasco al programa Las Voces del Fútbol. Sí, también habló sobre la chance de que el estratega uruguayo vaya a ponerse el buzo crema.

Bajo esa misma línea, el asesor general explicó: “El tema de Gregorio Pérez o cualquier entrenador pasa por conversar y darles una estabilidad. La ‘U’ no terminaba siendo atractivo para entrenadores de nivel, por el grado de inestabilidad. Ahora las cosas han cambiado”.

Cabe precisar que Jean Ferrari fue dirigente deportivo de la ‘U’ entre agosto del 2019 y febrero del 2020. Tuvo que dejar su cargo después de que Gremco volvió a tomar el control del cuadro crema. Ojo, Ferrari también se refirió al ‘caso Pérez’: “Es una posibilidad de que Gregorio Pérez vuelva a ser entrenador de Universitario. No me he comunicado con él, recién se ha dado mi nombramiento”.

Asimismo, Franco Velasco también negó que Martín Palermo tenga opciones de ponerse el buzo del equipo merengue. Recordemos que el ‘Titán’ estuvo muy cerca de ser el reemplazo de Ángel Comizzo, pero con la anterior administración.

“Martín Palermo está totalmente descartado. Me sorprendió el apresuramiento de tomar una decisión, poco ética, por parte de los exgerentes deportivos y de los exasesores deportivos, quienes ya sabían sobre su salida”, afirmó.





