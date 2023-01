En Universitario de Deportes tomaron la postura de no presentarse en la primera jornada del Torneo Apertura, siendo ahora Jean Ferrari el encargado de dar más detalles sobre la decisión que el conjunto estudiantil comunicó -a través de su representante legal, Adrián Gilabert- el lunes en conferencia de prensa en el Swiss Hotel del distrito de San Isidro, junto a otros siete equipos de la Primera División.

“Estamos dispuestos a jugar el fin de semana, pero queremos que se levante la medida cautelar porque nos afecta al tener un contrato hasta el 2025. No hablo por otro equipo, lo hago por la ‘U’ porque tenemos sponsors que nos generan ingresos importantes”, sostuvo el directivo en diálogo con los medios de prensa, a su llegada a Lima tras la gira del equipo por Chile, en partidos frente a Curicó Unidos y Ñublense, ambos clasificados a la presente edición de la Copa Libertadores.

Asimismo, Ferrari descartó que la medida adoptada por Universitario de Deportes haya sido tomada para solidarizarse con otros elencos del balompié peruano, ya que -considera- fue la mejor decisión que la institución crema pudo tomar para cuidar sus intereses económicos en el presente como futuro.

“Independientemente de quién esté en la mesa, porque nosotros no estamos para favorecer a un club en particular, velamos por nuestros propios intereses. Nuestro interés es que el club este solvente económicamente y tenga sus derechos de TV en base a transmisiones y que nuestros sponsors estén tranquilos por la exposición que tendrá”, acotó el lunes en la noche el directivo a su llegada al aeropuerto Jorge Chávez.

Por otro lado, el administrador temporal de Universitario de Deportes descartó que el ‘permiso’ que la FPF le brindó para transmitir sus partidos por el Consorcio de Fútbol Perú tenga respaldo legal, lo que podría causarle futuros problemas al club. “Esta medida cautelar no distingue, generaliza. Lo que la FPF debería hacer, es puntualizar, levantarla y luego hacer una nueva. Si no la quieren hacer, que lleguen a un acuerdo legal con Consorcio que no nos afecte”, finalizó al respecto.





