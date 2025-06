Universitario de Deportes logró una victoria clave en el reinicio del Torneo Apertura 2025. El equipo dirigido por Jorge Fossati se impuso por 1-0 a Ayacucho FC en condición de visitante y, con ese resultado, retomó el liderato del campeonato nacional. Sin embargo, más allá del buen momento en la tabla, el rendimiento del equipo continúa generando cuestionamientos. En ese contexto, el técnico uruguayo no solo destacó el esfuerzo de sus jugadores en condiciones difíciles, sino que también respondió de forma contundente a quienes critican su propuesta.

El compromiso en Ayacucho se presentó como una verdadera prueba para Universitario. El equipo no solo debió lidiar con la altura, sino también con la inferioridad numérica tras la expulsión de José Carabalí a los 55 minutos. Aun así, logró encontrar el gol del triunfo a través de Aldo Corzo, quien volvió a destacar tras superar una lesión.

Al analizar el encuentro, Jorge Fossati se mostró satisfecho con lo mostrado por sus dirigidos. “Jugamos con mucha madurez y eso me encantó. Nos ayudó a manejar mejor un partido disputado a más de 2 mil metros de altura y con un hombre menos desde el minuto 55”, señaló el entrenador en su regreso a Lima.

Aldo Corzo y Matias Di Benedetto celebran tanto de Universitario. (Liga1)

El técnico también elogió la actitud del plantel ante la adversidad y resaltó el rendimiento individual de Corzo, pieza clave en el encuentro. “A pesar de quedar con diez, seguimos en el partido, muy sobrios y convencidos de que íbamos a tener alguna oportunidad. Aldo trabajó muy bien durante todo este tiempo, y eso era muy necesario. Lo importante es que está de vuelta y en un gran nivel”, agregó.

Pese al resultado positivo y el liderato recuperado, parte de la hinchada crema se ha mostrado inconforme con el estilo de juego del equipo. Las críticas se centran en la falta de fluidez en el ataque y la poca claridad de cara al arco. Se sigue cuestionando la ausencia de un delantero, a pesar de tener una amplia diferencia de goles en positivo.

Consultado por la prensa, Fossati no evitó responder a los cuestionamientos con claridad. “Sí me entero, porque está el tonto que está repitiendo la frase que escuchó de alguien. Que se dé cuenta que es un tonto, que diga lo que opina él y no del que escuchó”, expresó con dureza el técnico uruguayo.

El entrenador también reflexionó sobre cómo asume los comentarios del entorno futbolístico. “Las críticas siempre van a estar, hay que tomarlas igual que los elogios. Si es malo cuando te critican, también es malo cuando te elogian. No sé cuándo me critican y no sé cuándo me elogian”, afirmó.

Por último, Fossati envió un mensaje directo a la hinchada merengue, apelando a la sinceridad y al respeto. “Cada quien tiene su opinión, y yo al que lo dice con respeto y sinceridad lo respeto siempre. Y después está el que opina por interés, distintos intereses”, concluyó.

¿Qué partidos le quedan a Universitario?

Universitario de Deportes, Alianza Atlético, Melgar, Alianza Lima y Sport Huancayo son los cinco primeros del Torneo Apertura que están en la disputa por el título, pero Sporting Cristal no pierde las esperanzas. Eso sí, los cremas dependen de sí mismos luego del triunfo de visita a Ayacucho FC.

El testarazo de Aldo Corzo les dio la victoria en Huanta y volvieron a Lima con la punta del Torneo Apertura gracias a sus 29 puntos. De esta manera, los cremas cuentan con la primera opción para llevarse este certamen y estar más cerca del tricampeonato.

Revisando el calendario, la ‘U’ tiene cuatro partidos por delante, tres de manera regular y uno pendiente de fechas pasadas. Así pues, el fixture de los cremas es el siguiente: ADT de local, Atlético Grau y Deportivo Garcilaso de visita y cierra ante Los Chankas en casa; ojo, los de Jorge Fossati descansarán en la jornada 17.

