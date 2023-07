El último lunes, Universitario de Deportes sacó tres puntos valiosos, tras vencer por 2-0 a Alianza Atlético, por la segunda jornada del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. Esta victoria -con tantos de Luis Urruti y Rodrigo Ureña- es clave en el aspecto deportivo, ya que los cremas registraron su primer triunfo en esta segunda etapa del campeonato; además, ya suman 12 partidos sin perder en el Monumental. Ahora, para Jorge Fossati existe otro detalle a destacar en sus dirigidos: la concentración que demostraron a pesar de las diferentes emociones que vivieron tras el pase a los play-offs de la Copa Sudamericana.

Así lo dio a conocer el estratega crema en conferencia de prensa. “Valoro muchísimo lo que hizo el equipo hoy por la actitud de todo el partido, porque me parece que eso habla de un plantel maduro, serio. Un plantel que quiere lograr todo lo que juega. Digo esto, porque no es que en partidos anteriores no lo hayan hecho, sino por lo sucedido el miércoles pasado: clasificamos a la Copa Sudamericana“, explicó el DT.

“Eso provocó euforia, una gran alegría. Lo primero que hicimos en el vestuario fue felicitarlos pero recordarles que hoy teníamos otro encuentro y lo teníamos que tomar como el partido del año. Debemos hacer un paréntesis y concentrarnos en el torneo, todo el ambiente lo viven los jugadores y eso lo valoro. Era un duelo para manejarlo muy fuerte desde lo emocional”, enfatizó el estratega.

Respecto al debut de Edison Flores, detalló que “ue para que vaya ganando minutos de fútbol. Sus cualidades son innegables, seguro que será un jugador de enorme importancia para Universitario de Deportes, pero como saben la Liga Mexicana se juega de junio a junio y no de enero a diciembre como acá, a mitad de año hay un reacondicionamiento físico; Edison no participó con su equipo y estuvo con la selección”.

Otro punto que tocó Jorge Fossati fue el encuentro con Carlos Compagnucci, quien dirigió a los cremas hasta fines de febrero. En ese sentido, el estratega charrúa dio a conocer que “jugamos contra un equipo con buenos jugadores y con un entrenador que tuvo la responsabilidad de dirigir a Universitario. y con eso comprobó su capacidad”.

Ahora los cremas tienen en la mira Cantolao, al cual enfrentarán este viernes 7 de julio en el Estadio Nacional. Para el martes 11, se ha previsto el enfrentamiento contra Corinthians, por la ida de los play-off a la Copa Sudamericana. Luego de ello jugarán contra Unión Comercio en Ate el viernes 14 desde las 9:00 p.m. Finalmente, en ese mismo estadio, pero el próximo 18 de julio, se ha programado el duelo de vuelta contra los brasileños.





