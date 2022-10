Universitario de Deportes consiguió una importante victoria ante Sport Huancayo, en el partido válido por la fecha 18 del Torneo Clausura 2022 de la Liga 1. Si bien el elenco ‘merengue’ ya había perdido las opciones de luchar por el título, logró asegurar su clasificación a la Copa Sudamericana 2023. Tras ello, José Carvallo, guardameta del cuadro crema, habló sobre el presente del equipo y se refirió a su contrato, el cual culmina en diciembre del presente año.

“La ‘U’ siempre tiene que pelear el título, lo estuvimos peleando hasta las últimas fechas. Lamentablemente no alcanzó pero el esfuerzo estuvo. Hemos crecido como equipo, hemos hecho buenos partidos, hemos conseguido muchos arcos en cero en el Clausura y eso es mérito de todo el equipo que trabaja. Lastimosamente no alcanzó y ahora tenemos que cerrar bien el año con UTC allá y después se verá qué es lo que viene”, fueron las primeras palabras del arquero para GOLPERU.

Asimismo, sostuvo: “Estoy agradecido a Dios por darme la oportunidad de vivir 300 partidos con la ‘U’, de ser el arquero con más participaciones en la historia de la ‘U’. Mi familia siempre me ha apoyado, es una carrera muy emocional y necesitas de ese soporte”.

En relación a su futuro, Carvallo comentó que tiene contrato hasta diciembre y aún no ha tocado el tema de su renovación con la directiva ‘merengue’. “Hasta ahora estamos pensando en terminar este torneo y después se verá, no he tenido conversación con nadie. Hay que ver qué es lo que quiere el técnico y la directiva. Uno es hincha de Universitario y quiere estar acá pero hay que terminar el año bien y ellos analizarán qué es lo que quieren”, concluyó.

El último reto de Universitario en la presente temporada

Luego del encuentro ante Sport Huancayo, los dirigidos por Carlos Compagnucci voltearon la página y ya se preparan para el duelo ante UTC, rival con el que se medirán en la última fecha del Torneo Clausura 2022 de la Liga 1. El encuentro se llevará a cabo este viernes 28 de octubre y arrancará desde las 3:00 de la tarde bajo la transmisión de GOLPERU.

Cabe resaltar que el ‘Gavilán’ llega con la moral a tope a este último cotejo, luego de vencer por 2-0 a Carlos A. Mannucci en condición de visita. Ante ello, los de Marcelo Grioni saldrán con sus mejores elementos al Estadio Héroes de San Ramón en busca de los tres puntos ante Universitario.





