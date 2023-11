Apenas el equipo del ‘Flaco’ se coronó campeón nacional y acabó con la mala racha de nueve años sin alzar una copa del fútbol peruano, el administrador Jean Ferrari confesó su deseo futbolístico por el mundialista de Rusia 2018 con presente en Sporting Cristal. “Lo dije hace dos días me parece y lo ratifico, estamos muy interesados en Yotún. Es un interés integral, y si me preguntas a nivel particular, en la selección es Yotún y diez más... Espero que Manuel investigue cómo es su situación”, dijo el directivo a los medios presentes en la ceremonia del estadio Monumental la tarde del domingo en Ate.

La operación por la contratación de Yoshimar Yotún no es simple, pues no solo deben llegar a un acuerdo económico todas las partes involucradas: representante del jugador, Universitario de Deportes y Sporting Cristal, sino también el propio futbolista, ya que sería elegir entre una mejoría salarial o apelar a su sentimiento por el equipo rimense. Tampoco se descarta que los ‘celestes’ le mejoren el contrato para que continúe en La Florida. Depor conoció que siguen las negociaciones pese a que los hinchas a través de las redes sociales informan más con el corazón que con la realidad futbolística.

PEGA LA VUELA EN BARCO

Yoshimar Yotún no es el único refuerzo que Universitario tiene en carpeta, pues también está en negociaciones por volver a contratar al volante mixto Jesús Barco, quien hizo una regular campaña con Sport Boys del Callao. El jugador es hincha crema, tiene amigos en el actual equipo y lo más importante, goza de la aprobación del cuerpo técnico merengue. Además, en lo futbolístico, le valió salir del club de Ate para sumar en maduración y tentar volver a la institución crema.

Por otro lado, se conoció que hoy se reunirán la administración y el cuerpo técnico liderado por Jorge Fossati para definir el tema de las renovaciones y refuerzos. Todo está encaminado para que, el extremo Andy Polo amplié su estadía en el equipo de sus amores por el Centenario. De igual modo, el atacante Jorge ‘Tunche’ Rivera y el defensa argentino Matías Di Benedetto. En el caso de Luis Urruti, en las próximas horas se debe definir si su futuro continúa en Universitario o en otro club, ya que Cienciano lo tiene en la mira.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR