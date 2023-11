Con Guillermo Vizcarra en portería, una línea de tres con Luis Haquín, Jairo Quinteros, Jesús Sagredo; los latearles por derecha Diego Bejarano y por izquierda, Roberto Fernández; en el medio campo Leonel Justiniano junto a Gabriel Villamil, el enganche sería Ramiro Vaca y en la ofensiva Marcelo Martins y el colombiano -boliviano Jair Reynoso, que fue llamado por primera vez a la selección por el buen momento que atraviesa con su equipo Aurora.

“Espero ser titular ante Perú, ya que me lo estudié a Pedro Gallese más que en mi bachillerato”, expresó Jair Reynoso, de 38 años y que en el torneo local anotó 16 goles en 29 partidos.

El plan de Bolivia ante Perú

La idea de Zago para este jueves es sorprender por las bandas con Bejarano y Fernández, que tienen la facilidad de poder salir de zona de defensa a taque y poder sorprender con su velocidad y cambios de ritmo. El objetivo es asociarse con los atacantes o resolver con remates de media distancia.

Bolivia y Perú saben que ambos llegan con la necesidad de sumar al como sea y poder limpiar la mala imagen que hasta ahora mostraron en las eliminatorias más difíciles del mundo. Este jueves se verá si Bolivia cambia de rumbo y le da la primera alegría a la hinchada nacional que aun espera con anhelo volver aun mundial, a pesar que parece que esta algo lejos de ese objetivo.

El adiós de Marcelo Martins

“Todo comienzo tiene un fin y el mío llegó. Quiero despedirme de la mejor manera, ya que para mi jugar ante Perú y Uruguay serán los últimos partidos vistiendo la verde”.

Con la voz entre cortada y haciendo un supremo esfuerzo por no llorar, Marcelo Martins que terminó como el máximo goleador de la anterior eliminatoria con 10 tantos. Este lunes en conferencia de prensa en la ciudad de Santa Cruz se despidió de oficialmente de la Selección donde vivió alegrías y tristezas desde la eliminatoria de Sudáfrica 2010

“Flecheiro, con 36 años que deja una vara muy alta, ya que en su trayectoria con la “verde” anotó mas 31 goles en más de 100 partidos y es actualmente uno de los referentes del balompié boliviano. “Ya no puedo exigirme más y las eliminatorias es un proceso complicado por varias condiciones las cuales esperemos que se puedan mejorar”. Hasta el momento la fortuna no le ha sonreído a Marcelo Martins, ya que no pudo anotar en los anteriores cuatro partidos de las eliminatorias .

A pesar de darle un punto final a su carrera en la selección, no pierde la ilusión de poder ir a un mundial. “Como jugador ya no podré ir aun mundial que era hasta hace poco mi sueño, pero de alguna menare estaré, como técnico o dirigente quiero ir ese sueño nadie me lo quita”, mencionó triple M.

Para Marcelo Martins este es su segundo anuncio de alejamiento de la selección, ya que el primero fue el 2015 por discrepancias con Julio César Baldivieso que en ese entonces era el estratega del combinado nacional. Ahora la situación pareciera que es la misma que Martins pasó hace 8 años por que en la actualidad Julio Baldivieso funge como gerente deportivo pero que el mimo Baldivieso aclaró que los problemas de hace tiempo han pasado y la realidad es otra.

Tras haber concluido la conferencia de prensa del goleador de la selección, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, quedó sorprendido por la decisión: “Me reuniré con él para ver si puede quedarse en la selección , pero si tomó esa decisión la respetamos y lo despediremos de la mejor manera. Pero queda en claro que la verde necesita a Marcelo”.

La selección al mando de Carlos Zago, que hará se debut este jueves ante Perú, espera poder cosechar las tres primeras unidades en las eliminatorias y por eso formará un equipo agresivo para sofocar a Perú en la altura. Entre este martes y miércoles definirá el equipo para disputar la quinta fecha rumbo al mundial 2026.

