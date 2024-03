Jorge Fossati dará a conocer su primera nómina oficial como técnico de la Selección Peruana la próxima semana y la expectativa es tal por saber quiénes serán los llamados para los amistosos ante Nicaragua y República Dominicana del 22 y 26 de marzo, respectivamente. Si bien no hay certeza de si habrá o no novedades, o alguna que otra sorpresa, lo cierto es que el ‘Flaco’ tiene más de un dolor de cabeza, y no necesariamente por las decisiones que tiene que tomar. Renato Tapia y Bryan Reyna, de muy buenos presentes en sus clubes, se encuentran lesionados y esto puede poner en riesgo la presencia de ambos con la ‘Bicolor’.

Renato Tapia sufrió hace poco más de una semana una lesión en la pierna derecha (rotura fibrilar de primer grado) durante un partido con Celta de Vigo; mientras que Bryan Reyna padeció un esguince de tobillo hace dos semanas con Belgrano de Córdoba. La situación de ambos es incierta, por el factor tiempo en cuanto a su recuperación y por si se recuperarán a tiempo para ser tomados en cuenta por Fossati. Por ello, Depor se comunicó con dos periodistas, uno de Argentina y otro de España, que cubren el día a día de los equipos donde militan los peruanos y así conocer lo último que se sabe de la actualidad de ambos compatriotas. El caso Renato Tapia Renato Tapia llevaba 12 partidos partidos como titular en el Celta, tenía un buen presente y siendo pieza clave de su equipo. Sin embargo, el 25 de febrero, durante el duelo directo por la zona de descenso contra Cádiz, el ‘Cabezón’ no terminó el compromiso al acusar una dolencia en su pierna derecha. El mediocampista abandonó el campo después de caer de manera abrupta contra el césped, luego de una acción dividida con el delantero Juanmi. Pese a su intentos, no pudo continuar. Tres días después de aquel partido, Celta anunció la gravedad del asunto: una rotura fibrilar de primer grado en la pierna derecha y un tiempo de espera de tres semanas de inactividad . Si bien ya pasó una semana desde que su equipo sacó el comunicado, en el medio Renato Tapia se perdió el duelo ante Almería, aún no se sabe si llegará a los partidos con la ‘Blanquirroja’. Por ello, Depor habló Santi Peón, periodista español de la Cadena COPE que sigue el día a día del elenco de Balaídos. “Se lesionó el día 25 en Cádiz. Son unas tres semanas de recuperación. Si todo marcha bien, quizá podría llegar para el partido en Sevilla (del 17 de marzo). Así que para la semana de selecciones debería llegar. Sí, lo más probable es que lo llame”, comentó el periodista español. Y aunque Tapia tampoco estará para el duelo de este domingo ante Real Madrid, todo hace indicar que sí dirá presente en la siguiente fecha contra Sevilla y con ello estaría con actividad para los amistosos. De ser así, Jorge Fossati podría llamarlo y llegaría con un poco de rodaje para la fecha FIFA . Eso sí, dependerá del ‘Flaco’ no arriesgarlo del todo y ver si estará en los dos partidos y por cuánto tiempo. Todo dependerá de cómo llegue el jugador, incluso puede citarlo y el jugador llegar a Lima cerca del 22 de marzo. Como ambos partidos son en la capital, puede perderse uno (ante Nicaragua) y estar listo para el siguiente, frente a República Dominicana. Números de Renato Tapia esta temporada Partidos Minutos Goles Asistencias Celta de Vigo 22 1333′ - - El caso Bryan Reyna La actualidad de Bryan Reyna era muy parecida a la de Renato Tapia. El extremo nacional llegó a Argentina y se adaptó rápido a Belgrano de Córdoba. Solo le bastaron un par de partidos para ya ser titular y encadenó dos goles seguidos. No obstante, en su más reciente celebración, sufrió un esguince de tobillo. El ‘Picante’ anotó en el clásico cordobés contra Talleres el 24 de febrero y tras el descanso no pudo continuar, acusando una molestia. Tres días después, Belgrano hizo oficial la lesión del jugador y su posterior evaluación por parte del equipo médico, un tiempo de recuperación que podría llegar a ser hasta de tres semanas. Esto generó que Reyna se perdiera el partido contra Boca Juniors y pusiera en peligro su convocatoria a la ‘sele’. Depor conversó con Gabriel Rodríguez, periodista argentino de la Cadena 3 que sigue las incidencias del ‘Pirata’. “Belgrano mandó su comunicado el sábado pasado, ya pasaron tres días. El esguince que tiene es leve y el club hará lo posible para que esté el jueves (ante Defensa y Justicia). De lo contrario, no lo apurarán y lo guardarán para el fin de semana. Si es así, llegará sin problemas al seleccionado. Hay que esperar”, contestó el periodista argentino. En ese sentido, la lesión de Reyna no es de gravedad, pero el equipo buscará tenerlo para este jueves ante Defensa y Justicia. En caso, Belgrano vea que no está al 100%, lo guardarán para el próximo partido del 12 de marzo ante Central Córdoba. Sea cual sea la decisión, todo hace indicar que el ‘Picante’ estará en la nómina, pues hasta el 22 o 26, su lesión ya no será problema. Números de Bryan Reyna esta temporada Partidos Minutos Goles Asistencias Belgrano de Córdoba 6 378′ 2 1

