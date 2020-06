Luis Guadalupe contó divertidas anécdotas de su paso por Universitario de Deportes y Juan Aurich. El popular ‘Cuto’ dijo además que Luis Advíncula le pidió permiso para publicar el video con su imitación.

‘Cuto’ señaló que un compañero intentó quebrantar su autoridad en Juan Aurich y que las cosas se arreglaron a los puños. “Solamente hubo uno, que tuvo que recibir una tanda para aprender, digamos, porque si no aprendes por las buenas, vas a tener que aprender por las malas".

El exjugador reveló que fue Jesús Álvarez, más conocido como el ‘Chasqui’. "Tengo una linda amistad con él, pero en algún momento tuve un inconveniente”, relató en GOLPERU.

El excrema también dio detalles de la buena relación que llevó con Jorge Basualdo, la misma que lo llevó a recuperar su puesto de central en 2005.

“Yo estaba pasando y los escucho hablar. Basualdo le dice a Eddie Linares que estaba preocupado y me decía: me tienes que traer un central por el lado derecho. Yo escucho y le digo ¿qué ha dicho profe?. No nada, me dijo. Estoy hablando con ellos. Necesitamos un central y tienes que traerme uno lo más urgente que puedas. Entonces le digo: profe yo soy central y me dice no… ‘pruebe en ese puesto’ le pido. Y justo había hecho un cuadrangular,y es así como yo regreso a mi puesto natural”, declaró.

Luis Guadalupe dijo que Luis Advíncula pidió su autorización para publicar el video con su imitación. “Yo estaba en Chincha y me llamó para enseñarme el video, cuando me lo envió y me alegró. Me dijo: lo puedo publicar y vendemos el humo”.

“Uno tiene que saber en qué momento publica esas cosas pero como eran frases optimistas que me salieron del alma en 2011, le dije: ‘sí, tienes mi aprobación’. Pero no pensé que iba a tener tanta acogida. Al día siguiente lo llamé y le dije: ‘has aprendido mucho, estás que me pisas los talones’”, finalizó.

