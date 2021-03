Universitario de Deportes debutó en la Liga 1 con un empate por la mínima diferencia ante Melgar. Además de los refuerzos (Hernán Novick, Alex Valera y Jorge Murrugarra) de esta temporada, quien también llamó la atención fue el juvenil José Soto, quien debutó en Primera División durante el compromiso entre cremas y rojinegros en el Alberto Gallardo.

Al respecto, el entrenador de menores y que estuvo en el comando técnico de Ángel Comizzo, Juan Pajuelo, no dudó en respaldar lo hecho por el jugador de 18 años, por lo que le augura un buen futuro, si este se lo propone. “Lo conozco porque debutó conmigo en reserva. Estoy feliz por el debut de él, hizo un partido bastante aceptable y tiene condiciones para seguir aprovechando sus oportunidades”, indicó a Ovación.

Ángel Comizzo le dio la confianza a José Soto para que arranque con el once inicial. Como lateral izquierdo, sumó 27 pases con una precisión del 74.1%, además, tuvo tres quites y 56 toques. No solo ello, su buen desempeño generó dos chances importantes de contragolpe, lo que no pasó desapercibido por el comando técnico, a la espera de que pueda coger ritmo de juego en los próximos días.

Debut con empate

Universitario rescató un punto en la primera jornada de la Liga 1. Si bien no es el resultado esperado, Pajuelo considera que aún hay mucho por recorrer. “El primer partido del año siempre es difícil, mucho más jugando con un rival como Melgar, que arma buenos cuadros, busca competir y el título al igual que nosotros”, precisó respecto a los 90 minutos en el Rímac.

Aunque admitió que “no nos gusta empatar, siempre trabajamos para ganar”, rescató lo hecho por los demás jugadores del elenco merengue. “Lastimosamente a Enzo no se le dio el penal, pero demostró otras cosas y será de mucha valía para Universitario. [...] Sobre Hernán, tiene mucha claridad, un panorama muy importante, pero hoy lo encontramos pocas veces”.

La próxima prueba que tendrá Novick y compañía será ante Cantolao, por la segunda jornada de la Fase 1. Si bien al ‘Delfín’ no le fue buen en su primer cotejo, los cremas no se confiarán, pues el objetivo es acumular la mayor cantidad de victorias posibles, antes de llegar a su debut en la ronda de grupos de la Copa Libertadores. Continúa la misión de Universitario en el presente año.





