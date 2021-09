Universitario de Deportes tuvo una buena inyección anímica el último lunes, tras retornar a la senda del triunfo al mando de Gregorio Pérez. El estratega uruguayo sabe que hay puntos por trabajar con el equipo, pero manifestó su confianza en sus dirigidos, de cara a los partidos que se avecinan, como en el caso del choque contra Municipal.

“Somos conscientes de que tenemos que ganar y sumar la mayoría de puntos, pero no depende de nosotros, ya que los rivales seguirán sumando en cada fecha. Sin embargo, tenemos la plena confianza de que podamos sumar. Entendemos que la ’U’ es un equipo grande y no puede quedar fuera de las competencias internacionales, per no vamos a crear falsas expectativas”, sostuvo el DT en conferencia de prensa.

Respecto a su análisis del duelo contra San Martín, Pérez resaltó “el profesionalismo que tienen los jugadores, que casi en un 100% conocemos y que no sorprendió al momento de realizar los trabajos y preparar este partido. Me gusto el equipo por la disciplina táctica. Es verdad, hay cosas que con el correr de los días se mejorará. Siempre que se gana da tranquilidad”.

Uno de los puntos que dejó claro fue que llegaron para cumplir objetivos, no para hablar de trabajos pasados. “No voy a opinar sobre lo que venía llevando a cabo el equipo técnico anterior. Nosotros nos basamos en tratar de trabajar los 90 minutos pensando en el cero, sin dejar de enfocarnos el arco rival. Nuestro mensaje fuerte fue la zona defensiva, potenciarla, para después pasar al ataque”, explicó.

Uno de los jugadores que más extraña la hinchada es a Hernán Novick, quien sigue en proceso de recuperación, así como Iván Santillán. Sobre este último, el entrenador sostuvo que “no está en las mejores condiciones, necesita mas días de recuperación. Comenzó trabajando con nosotros, pero no estaba en buena forma, producto del largo tiempo sin trabajar por su rodilla”.

Respecto al volante ‘charrúa’, Pérez agregó que “a semana pasada se tuvo la intención de hacer una prueba si podía estar en campo, lamentablemente no resultó. Va a llevar unos días más y se lo pedimos a él y al área de Sanidad que se sea cautelosos, para que haya una buena recuperación. Para este partido no estará, pero tampoco no me voy a aventurar a decir que estará para el siguiente”.

Finalmente sobre el rival dejó en claro que lo enfrentarán como en una final. “El próximo partido ante Municipal es sumamente importante, es otra final. Tenemos un gran respecto por el rival, con grandes jugadores, con un técnico con experiencia que conoce el medio, por lo que sabemos que será un partido difícil, como fue el anterior”, afirmó a la prensa, a quien agradeció por las preguntas y les dejó un mensaje: “Aspiramos a que pase todo esto, para tener la oportunidad de compartir un mano a mano”.





