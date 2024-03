Este martes, Universitario de Deportes completó una nueva jornada de entrenamientos de cara a lo que será el partido que lo ponga cara a cara con Deportivo Garcilaso, en Cusco. En ese sentido, el plantel dirigido por el comando técnico de Fabián Bustos realizó trabajos con balón en movimiento, teniendo como novedad la presencia de Alex Valera, quien abandonó la última práctica estudiantil por una molestia estomacal que no le permitió trabajar a la par con sus compañeros.

Si bien el delantero regresó en óptimas condiciones, esta mañana, fue Edison Flores el que -esta vez- no pudo ser parte de la rutina en tienda merengue, al mostrar sintomatología parecida a la del ‘9′ estudiantil. Según pudo conocer Depor, esto no sería de gravedad y no pondría en riesgo su presencia en el choque de este viernes.

Es preciso señalar que tanto el ‘Orejas’, como Alex Valera, son piezas fundamentales en la zona ofensiva de Universitario de Deportes, por lo que se espera que se recuperen -en su totalidad- en las próximas horas y aprovechen al máximo las horas de trabajos previas al trascendental encuentro con Deportivo Garcilaso.

Ojo a un detalle, si bien los cremas aún no definen el equipo que pondrán ante los imperiales, la opción de poner a Diego Dorregaray -desde el arranque- no se descarta, aunque ello dependerá de la decisión final que tome el comando técnico de Fabián Bustos en las próximas prácticas del equipo que es líder del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto con 16 unidades (mismo puntaje que Sporting Cristal)

Los duelos en altura de Universitario en 2023

Universitario de Deportes esperó hasta marzo de ese 2023 para arrancar sus encuentros en la altura, mes en el que también se instauró Jorge Fossati como director técnico. Con el estratega uruguayo, el cuadro estudiantil disputó ocho partidos sobre los 2,500 m.s.n.m., es decir, hubo 24 puntos en juego, donde ganó el 25% de ellos (al vencer a Deportivo Binacional y Melgar) y llegó a marcar un total de cinco goles a favor y siete en contra.

A diferencia del año pasado, los merengues tendrán nueve visitas contra equipos cuyas localías están ubicadas en ciudades de altura esta temporada (cuatro en el Apertura y cinco en el Clausura). Ya jugaron contra UTC en Cajabamba (0-0) y este fin de semana les toca subir al Cusco para enfrentar a Deportivo Garcilaso.

¿Qué se le viene a Universitario?

Luego de la victoria por 2-0 sobre Sport Huancayo (Edison Flores y Diego Dorregaray marcaron en el Monumental de Ate), Universitario de Deportes volverá a tener actividad esta semana, cuando visite a Deportivo Garcilaso por la séptima jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto.

Dicho compromiso está programado para el viernes 8 de marzo desde las 8:00 p.m., se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y será transmitido en exclusiva por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, además de su versión de streaming vía Liga 1 Play.





