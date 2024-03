Se dan una segunda oportunidad. Esta mañana, Carlos Zambrano se reintegró a los trabajos de Alianza Lima en las instalaciones del Esther Grande de Bentín (Lurín) con la intención de recuperar la confianza de la institución blanquiazul y, por supuesto, ganarse un lugar en la pizarra de Alejandro Restrepo de cara a las próximas semanas de competencia. En ese sentido, el ‘León’ se puso el uniforme de sus amores y arrancó la rutina de trabajos y esto se dio en medio de un panorama clave: los íntimos, que en la última jornada perdieron con ADT, se enfrentarán a Sporting Cristal por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto.

En medio de este escenario, es imposible no preguntarse si es que el DT colombiano tomará en cuenta al defensa de la Selección Peruana para que tenga minutos de competencia ante los rimenses, más aún tomando en cuenta que el primer equipo se ha visto golpeado por lesiones de algunos de sus jugadores que se ubican en la parte de atrás (como Ricardo Lagos y Yordi Vílchez).

Si bien la intención de Alianza Lima no es apresurar el regreso de Zambrano al titularato, a pesar de la necesidad, lo irán llevando de a pocos en esta semana para determinar qué tan listo está el ‘Kaiser’ de cara a la competencia oficial. Por ello, no es descabellado pensar que el ‘León’ pueda ser de la partida ante Cristal, en un duelo determinante para los de La Victoria, quienes no poseen margen de error en el Torneo Apertura. Se ubican en el cuarto lugar, con 12 puntos; mientras que los de Moreira marchan punteros, con 16 unidades.

Cabe destacar que el último partido de Carlos Zambrano con la camiseta de Alianza Lima fue el 8 de noviembre de 2023. En aquella ocasión, el defensa central disputó los 90 minutos del choque en el que los blanquiazules perdieron 2-0 por la final de vuelta de la Liga 1, ante Universitario de Deportes. Desde entonces, no tuvo competencia oficial.

¿Cómo llegó Alianza Lima a un acuerdo con Zambrano?

El último jueves, Bruno Marioni -director deportivo de la institución victoriana- confesó que tuvo una reunión con Carlos Zambrano, dejándole en claro que habían cambiado algunas cosas en Alianza Lima, factores que fueron aceptados por el zaguero incaico. A partir de ese momento -y tomando en cuenta las lesiones que se presentaron en tienda íntima- las cosas llegaron a buen puerto.

“En esta charla, él dejó en claro su deseo de volver a ser parte de la plantilla. Le conté el proyecto del club y la forma que se está trabajando, la disciplina, el compromiso de cada uno de los componentes. Carlos entendió esa situación, me expresó su compromiso y entendimiento. Está comprometido a integrarse y trabajar de la manera en la que estamos trabajando”, señaló en conferencia de prensa.

Los números de Zambrano con Alianza Lima en 2023

Carlos Zambrano llegó a Alianza Lima en enero del año pasado, siendo considerado uno de los refuerzos de lujo para afrontar la temporada 2023 tras su importante pasado en Boca Juniors. No obstante, pese a que tuvo buenos partidos, no cuajó todo lo que insinuó y quedó fuera de los planes deportivos del club para inicios de este 2024.

En ese sentido, el zaguero nacional completó 25 compromisos oficiales con la camiseta blanquiazul sobre el pecho, los cuales fueron distribuidos entre la Liga 1 y la Copa Libertadores. Asimismo, marcó dos goles, vio 10 tarjetas amarillas y fue expulsado en una ocasión. Ahora, va por su revancha.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal se disputará en el Estadio Nacional y será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal está programado para el sábado 9 de marzo desde las 8:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 10:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 9:00 p.m., en México a las 7:00 p.m., mientras que en España a las 2:00 a.m. del domingo 10.





