La nacionalización le permitió a Luis Urruti permanecer una temporada más en Universitario de Deportes, lo que ocasionó la alegría de un sector de la hinchada del conjunto merengue. Sin embargo, también se mostró cierta preocupación al no verlo contra Sporting Cristal en el reciente amistoso, lo que generó dudas ante una posible lesión, cosa que el mismo ‘Tito’ descartó.

”Estoy bien. Solamente que vengo de una lesión de rodilla y con la pretemporada me cargue un poquito, pero nada preocupante. Vine para hacer fisioterapia, pero no hay nada de qué preocuparse. Solo fue una precaución para no arriesgar porque era un amistoso”, sostuvo el delantero nacionalizado peruano.

Luis Urruti no pudo ocultar su pesar por las constantes postergaciones del inicio de la Liga 1 por los conflictos sociales que atraviesa el país, aunque reafirmó que ello no desvía el objetivo que se ha trazado Universitario de Deportes para la presente temporada.

“Este tipo de partidos amistosos son importantes para no perder el ritmo y más aún al no saber cuándo va a arrancar el campeonato. Espero que este año se encamine todo bien para lograr lo más importante”, agregó el futbolista del combinado merengue en diálogo con Golperu.

Los planes cambian para Universitario

Universitario de Deportes tenía previsto debutar en la Liga 1 frente a Cienciano. No obstante, con al panorama político y social que atraviesa el país, se tuvo que reprogramar los partidos de la primera jornada. Si bien se tenía pensado que este viernes 27 de enero arrancaría el campeonato, los organizadores confirmaron que ello no se dará.

Si bien no se ha podido confirmar el inicio del Apertura, los organizadores de la Liga 1 emitieron la programación de la jornada 3, con la que podría iniciar el certamen, si es que se obtienen las garantías necesarias para ello. De darse el caso, los cremas recibirán, en el estadio Monumental, a Cantolao.





