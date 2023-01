“No es un jugador con el que cuente para la temporada 2023. Me gusta Yordy y tuvimos una conversación. Algunas veces, de manera profesional, no podemos decir cosas de la misma forma a todos los jugadores. Es parte del fútbol, tenemos que movernos y enfocarnos en los jugadores y perfiles que tenemos. Por el momento tenemos cuatro extremos que quiero y confío. Después tenemos de regreso a Adam Armour, a quien veo más como un jugador de ataque que de defensa (es lateral izquierdo). Vamos a reevaluar la situación para el futuro”, expresó hace poco Christian Lattanzio, técnico del Charlotte FC, dejando en claro que el peruano no será tomado en cuenta en el equipo.

A raíz de la decisión del entrenador, a Yordy Reyna le toca enfrentar una situación atípica para sí mismo. Y es que la ‘Magia’ había firmado contrato con los celestes por dos temporadas (hasta diciembre del 2023) e incluso tenía la opción de renovar por una más. Su idea era ganarse un espacio en el equipo y mantenerse en un fútbol competitivo, donde cada vez más futbolistas peruanos lo aprovechan como una vitrina para dar el salto a una liga superior (como los casos de Marcos López y Alexander Callens); pero el panorama cambió. La ‘Magia’ ahora está sin equipo y el tiempo corre en su contra.

A levantarse otra vez

Para nadie es un secreto que el deseo de Reyna es continuar en el exterior. El delantero nacional lleva diez años jugando afuera y ha pasado por distintos equipos a lo largo de su carrera. Jugó en las ligas de Austria, Alemania, Canadá y Estados Unidos, y fue en este último donde mejor pudo adaptarse para conseguir su consolidación. La ‘Magia’ estuvo seis años en la MLS y pudo abrirse paso con nombre propio. Eso le sirvió para ser tomado en cuenta en la selección peruana, aunque no siempre fue convocado para compromisos oficiales con la bicolor (Eliminatorias y Copas América). No obstante, el último año en Charlotte FC es una muestra de que el peruano no pasa por su mejor momento.

Con el cuadro ‘acuñado’, Reyna apenas marcó 4 goles en 21 partidos, una cifra que no alcanza para marcar la diferencia en la MLS. A eso también se suma la poca continuidad que recibió de parte del técnico Christian Lattanzio , quien ocupó el cargo luego de que el español Miguel Ángel Ramírez (campeón de la Copa Sudamericana el 2019 con Independiente del Valle) fuera destituido por malos resultados. Este último fue quien pidió el fichaje de la ‘Magia’; sin embargo, el cambio de entrenador terminó afectando al delantero peruano y poco a poco fue perdiendo protagonismo en el equipo.

La trayectoria de Reyna en números

Equipo Temporadas Partidos jugados Goles Alianza Lima 2011-2013 49 12 Red Bull Salzburgo 2013/2014 9 0 FC Liefering 2013/2014 18 1 SV Grodig 2014/2015 26 12 RB Leipzig 2014/2015 14 1 Red Bull Salzburgo 2015/2016 - 2016/2017 27 3 Vancouver Whitecaps 2017-2020 78 19 DC United 2020-2021 23 4 Charlotte FC 2022 21 4

Ya sin oportunidades y debido a sus registros, Reyna tuvo que resignarse a esperar su oportunidad. Es más, el último partido oficial que jugó con Charlotte FC fue el 5 de octubre del 2022, en el empate 2-2 ante Columbus Crew (casi cuatro meses sin jugar). Con poca acción y trascendencia, el equipo del peruano tampoco pudo clasificar a los playoffs de la MLS y terminó la temporada en el noveno lugar de la Conferencia Este con 42 puntos en 34 partidos jugados.

Ahora, tras no tener sitio en Charlotte FC, Reyna agota sus posibilidades de mantenerse en la misma liga o, en su defecto, cambiarse de aires. En ese escenario, aparecen como opciones México, Arabia Saudita y Turquía, torneos que están en plena competencia y con planteles ya definidos. Incluso, surgió la idea de volver al fútbol peruano , siguiendo la línea de otros compatriotas que regresaron a nuestra liga para tomar un nuevo impulso y dar otra vez el salto al exterior; pero la situación tampoco es tan sencilla.

Clubes como Alianza Lima, Melgar, Sporting Cristal y Sport Huancayo, que este año jugarán la Copa Libertadores, ya han cerrado sus planteles para esta temporada y no tendrían espacio para Reyna. Eso sí, hace poco se vinculó a la ‘Magia’ con un posible retorno a Matute; sin embargo, basta con mirar la cantidad de variantes que tiene el técnico Guillermo Salas en ofensiva (Gabriel Costa, Bryan Reyna, Franco Zanelatto, Pablo Lavandeira, Aldair Rodríguez, Pablo Sabbag, Hernán Barcos, entre otros) para darse cuenta de que ese destino es complicado.

En ese contexto, a Reyna le queda mirar otras opciones y tomar la mejor decisión para su futuro. El delantero peruano, quien también es convocado por Juan Reynoso a la bicolor, enfrenta su partido más difícil y recurre a su último acto de magia para tomar una decisión contra el tiempo. De él depende encontrar un equipo donde pueda recuperar su mejor versión y continuar siendo una alternativa más en el ‘equipo de todos’.

