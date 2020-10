Luis Urruti llegó esta temporada a Universitario de Deportes y ha dejado muy buena impresión en toda la hinchada crema con su buen desempeño. Además el futbolista ha dejado en evidencia su cariño por el club y sus ganas de renovar su contrato; incluso lo ha mencionado en entrevistas.

“Me encantaría quedarme en Universitario, le he agarrado mucho cariño al club. Si me dicen para firmar mañana, lo hago, pero la verdad es que no depende de mi sino de la ‘U’, de River y de mi representante. Por mi parte sí quiero quedarme en la U”, señaló el jugador en conversación con TV Perú.

Cabe precisar que Luis Urruti estuvo fuera de las canchas por varias semas a causa de una lesión, sin embargo, el atacante regresó como titular al duelo ante Atlético Grau y fue la figura del partido anotando uno de los dos goles que le dieron la victoria a su equipo.

Alberto Quintero fue convocado a la Selección de Panamá

Universitario de Deportes contará con la baja de Alberto Quintero, luego de que se confirme su convocatoria a la Selección de Panamá. El atacante será parte del combinado centroamericano en la próxima fecha FIFA, por lo que Ángel Comizzo tendrá que evaluar su posible reemplazante.

Cabe destacar que el jugador es uno de los más desequilibrantes del plantel merengue y se sumará a las bajas que podrían llegar por parte de la Selección Peruana con miras a las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Otro de los convocados a la Selección de Panamá es Abdial Ayarza, jugador de Cienciano que viene demostrando su calidad en el elenco imperial, uno de los protagonistas de la presente edición de la Liga 1.

