Con los ánimos a tope. Luego de unas semanas de recuperación, el delantero Luis Urruti se sumó a los trabajos en campo de Universitario de Deportes, en el Club Árabe Palestino. El atacante no pudo ocultar su alegría al reencontrarse con sus compañeros, por lo que utilizó su cuenta de Instagram para compartir ese momento con sus seguidores.

“Qué alegría”, escribió el uruguayo en su red social, acompañada de una foto de él trotando. Si bien hoy se incorporó a los entrenamientos, los trabajos que le tocó realizar estuvieron orientados al acondicionamientos físico, debido a la larga para que tuvo.

Así como Urruti, Jonathan Dos Santos también llegó a las prácticas el mismo día que Ángel Comizzo tuvo el visto bueno para comenzar a dirigir los trabajos colectivos. El estratega argentino se tomó unos minutos para saludar al plantel y para conocer un poco más a los ‘jales’ cremas de esta temporada.

Luis Urruti regresó a los entrenamientos de Universitario. (Foto: Instagram)

“Esta mañana el primer equipo retoma la segunda etapa de la vuelta a los entrenamientos bajo el mando del director técnico Ángel Comizzo y su comando técnico compuesto por Nelson Pumpido y Diego Ripacolli”, publicó el club en su cuenta de Twitter.

Detalles que motivan

Luis Urriti suele compartir pasajes de su vida y su carrera, a través de sus redes sociales. Recientemente, se celebró el día del padre en Uruguay, por lo que su familia le preparó un video que lo compartió en su cuenta de Instagram.

“No tengo palabras para describir esta hermosa sorpresa que me llego a distancia. Los amo con toda mi alma. Se que no estamos físicamente juntos pero les aseguro que con el corazón y el alma seguro que sí”, escribió el futbolista en el texto que acompaña el video.

‘Tito’ Urruti dio positivo hace algunas semanas, en el primer examen que se le realizó; sin embargo, el jugador siguió la recomendación de los médicos especialistas y pudo obtener el alta epidemiológica.

VIDEO RECOMENDADO

Fútbol en casa: ejercicios para mejorar tu control con el balón

TE PUEDE INTERESAR