Universitario de Deportes sigue en carrera en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Con gol de Edison Flores, venció 1-0 a Barcelona SC y le quitó el invicto al equipo de Guayaquil, que venía de empatar ante River Plate en Buenos Aires. Manuel Barreto, junto a Piero Alva, se despidieron del interinato con estos tres puntos de oro, y el entrenador crema felicitó a los jugadores por esta alegría.

“Universitario pertenece a la élite de Sudamérica. Somos parte de un proceso que vamos creciendo paso a paso, necesitábamos regalarnos un partido como este ya que enfrentamos a un equipo fantástico”, aseguró Barreto, quien retomará sus funciones como director deportivo.

Barreto es consciente de que superaron a un gran rival. “Sabíamos las fortalezas físicas que tenía, el juego que tienen, el orden le gana al desorden y la idea es siempre estar ordenado. Al final ha sido un resultado merecido y creo que pudo ser más abultado a nuestro favor”, declaró el exentrenador de Sporting Cristal.

“Lo ganan los futbolista, este era uno de los partidos más difíciles del año, yo tomé la decisión de asumirlo, me pareció lo más correcto y necesario, no hay nadie más que conozca este equipo que yo, lo conozco al milímetro”, agregó Barreto.

En la Copa Libertadores del 2020, Manuel Barreto visitó a Barcelona SC también en Guayaquil, pero aquella vez al mando de Sporting Cristal y cayó por goleada 4-0. El actual directivo crema recordó aquel momento y dejó una lección.

“Hace cinco años pasé una de las noches más duras de mi vida cuando Barcelona jugando de local nos ganó (4 a 0), la pasé mal en pandemia pero no me rendí. Este es un premio que me regalan los jugadores, esta es una experiencia increíble, me pareció que lo más indicado era que yo asuma”, reveló el también DT.

Importante triunfo de Universitario de visita ante Barcelona SC por Copa Libertadores | Foto: EFE/ Jonathan Miranda

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 1-0 a Barcelona SC, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a UTC, por la décima jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho compromiso está programado para el domingo 27 abril desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPERU, disponible en los canals 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

