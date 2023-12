¿Cambio de piezas? El último miércoles por la noche, Universitario de Deportes oficializó la salida del DT charrúa Jorge Fossati: el técnico tiene todo listo para llegar a la Videna y tendrá como principal objetivo cambiarle la cara a la Selección Peruana en las Eliminatorias (estamos en el último lugar de las Eliminatorias al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026 con apenas dos puntos). En ese contexto, justamente el nombre de Juan Reynoso comenzó a sonar alrededor de las oficinas de Ate y fue Manuel Barreto -director deportivo de la ‘U’- el encargado de dar su postura con relación a la posible llegada del entrenador nacional al combinado estudiantil.

“Llegan CVs y alternativas por todos lados, pero nos basamos en un manual. Juan Reynoso sí encaja en el perfil de Universitario, mientras que Ricardo Gareca no tiene opción y Martín Lazarte, tampoco”, sostuvo el director deportivo del combinado merengue en diálogo con RPP.

Otro de los temas que generan mayor interés en la hinchada de Universitario de Deportes, es la de los fichajes de cara a la próxima temporada, en la que los cremas no solo defenderán el título nacional obtenido en 2023, sino también celebrarán el centenario de su fundación, por lo que Manuel Barreto se encargó de detallar cómo va la conformación de la plantilla de cara a la próxima temporada.

“El refuerzo más importantes es darle continuidad de la planilla. Vamos a incorporar un arquero, un delantero y alguien más en zona media. Jairo Concha es un jugador interesante, pero no puedo profundizar sobre un posible interés. D’Arrigo es un jugador con muchas cualidades e interesantes. Tiene contrato vigente”, declaró el director deportivo merengue.

Los números de Reynoso en 2023 con Perú

Si bien Juan Reynoso llegó en medio de mucha ilusión a la Selección Peruana, nunca encontró un tablero que le permita al equipo continuar el camino dejado en los dos últimos procesos. Tuvimos presencia en Rusia 2018 y alcanzamos el repechaje para Qatar 2022; sin dejar de mencionar el segundo lugar de la Copa América 2019. peridiendo la final contra Brasil, anfitrión del certamen. Aquí, un recuento de los partidos del ‘Ajedrecista’ en este 2023.

FECHA COMPETENCIA RESULTADO 25/03 Amistoso Alemania 2-0 Perú 28/03 Amistoso Marruecos 0-0 Perú 16/06 Amistoso Corea del Sur 0-1 Perú 20/06 Amistoso Japón 4-1 Perú 07/09 Eliminatorias Paraguay 0-0 Perú 12/09 Eliminatorias Perú 0-1 Brasil 12/10 Eliminatorias Chile 2-0 Perú 17/10 Eliminatorias Perú 0-2 Argentina 16/11 Eliminatorias Bolivia 2-0 Perú 21/11 Eliminatorias Perú 1-1 Venezuela

La postura de la hija de Reynoso sobre su salida de la Selección Peruana

En medio de los rumores sobre la posible designación de Jorge Fossati como nuevo entrenador de la Selección Peruana, Marcia Reynoso, una de las hijas del ‘Ajedrecista’, utilizó sus redes sociales para lanzar un mensaje donde confesó su decepción por el trato que recibió el entrenador nacional vistiendo el buzo de la escuadra blanquirroja.

“Querido Perú, gracias a Dios nos vamos. Espero volverte a ver cuando volvamos a ser “bienvenidos”. Como siempre y desde lejos admiraré tu riqueza pero no extrañaré la calidad de tu gente. Pensé que esta vez me quitaría de la cabeza la frase: El peor enemigo de un peruano es otro peruano... Pero no es el caso”, inició el mensaje que publicó la hija del entrenador en su cuenta oficial de Instagram.

“Me dueles Perú, porque para tu gente es válido amenazar de muerte con tal de conseguir lo que quiere. [...] Me dueles porque me gustaría que todo el odio que recibió mi padre se canalizará en energía para mejorar como país. Me duele más saber que el peruano ya no puede reconocerse hermano”, añadió.





