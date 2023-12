El presente mercado de pases sigue movido en la Liga 1, siendo Sporting Cristal y Universitario de Deportes dos de los clubes que fueron tendencia en las últimas semanas, luego de una oferta que habría llegado para Yoshimar Yotún con la intención de vestirlo de crema en el año del centenario, objetivo que los estudiantiles no terminaron logrando, noticia que fue confirmada con la oficialización de la extensión del vínculo laboral de ‘Pocoyó' con los de La Florida.

En medio de este escenario, el administrador provisional de los merengues, Jean Ferrari, sostuvo que la institución nunca estuvo interesada en el mediocampista de la Selección Peruana, ya que la verdadera intención que tuvieron fue la de hacer invertir a uno de sus rivales directos y ocasionar que su flujo de caja se vea disminuido de cara a la temporada 2024.

Desde la otra vereda, fue Joel Raffo el encargado de desmentir al directivo de Universitario de Deportes, haciendo énfasis en que sí existió una oferta real para el volante de Sporting Cristal, la misma que no causó ningún tipo de incomodidad en La Florida.

“Lo de ‘Yoshi’ se hizo mediático, pero tenemos las pruebas de que hubo intenciones por varios jugadores nuestros formados en casa. Más que incomodar, es un orgullo porque justamente se fijan en deportistas que tienen valor en el mercado peruano y en el internacional”, sostuvo el directivo rimense en diálogo con los medios de prensa.

El representante de Sporting Cristal resaltó la postura adoptada por Yoshimar Yotún y otros futbolistas de la casa ante las ofertas que les llegaron en el presente mercado de pases, las mismas que fueron rechazadas para continuar defendiendo la camiseta celeste un año más.

“Por más que puedan decir muchas cosas -desde afuera o de otros equipos- ya hay pactos establecidos en el club que son muy complicados de modificar. Acá creo que (Ferrari) ha cambiado radicalmente su versión, ya que no iba a tener ningún tipo de impacto en los compromisos que nosotros hemos asumido y no solo con ‘Yoshi’ (Yoshimar Yotún) sino con varios jugadores del club”, añadió.

El deseo de Yotún en Sporting Cristal

Yoshimar Yotún volvió a tocar el tema de su hinchaje y lo que le generó que la gente dudara de algo que siempre lo recalcó. Asimismo, sostuvo que al quedarse en Sporting Cristal espera convertirse en un ídolo que sea recordado con cariño por todo lo que hizo y el respeto que generó dentro y fuera de la cancha, algo que sin duda viene demostrando desde que decidió volver al fútbol peruano en el 2022.

“Para mí Cristal es todo, siempre lo he dicho y nunca he tenido dudas. No lo he dicho solamente cuando he jugado en Cristal, sino cuando estaba en otros países. Cómo no agradecerle a la institución que me dio la posibilidad de ser el hombre que soy, de tener una familia, que mis hijos puedan disfrutar de lo que yo he hecho. Soy de la casa, quiero ser el próximo (Jorge) Soto, (Carlos) Lobatón, (Fernando) Mellán, ser ídolo y que una tribuna del Gallardo tenga mi nombre”, sostuvo a Cristal TV tras su renovación.

¿Cuál será el futuro de Grimaldo?

Otro de los temas que genera mayor atención en Sporting Cristal, es el futuro de uno de sus jugadores con mayor proyección: Joao Grimaldo, quien ha sido relacionado con clubes europeos y que podría dejar tienda celeste en los próximos días, luego de que el presidente del elenco de La Florida dejara abierta dicha opción.

“Hemos recibido ofertas. Es muy dinámico el mercado en curso, pero -de momento- no hay ninguna decisión tomada, ya que ambas posibilidades están abiertas, la de que se vaya al exterior o la de que se quede en casa. Seguramente, en su debido momento, daremos a conocer ello”, finalizó Joel Raffo.





