En una entrevista con TV Perú Alberto Quintero habló sobre su presente en Universitario de Deportes. El atacante crema aseguró que se considera un hincha más y que rechazó ofertas de otros equipos para quedarse en la 'U'.

“Contento porque los hinchas me escribían para que no me vaya. Que estén tranquilos porque así será y haremos de todo por la estrella 27. Fueron pocos días de descanso pero vamos con todo para ponerme a punto”, sostuvo el jugador.

“Estoy feliz, me siento un hincha más. Lo que quiero es que el contrato se extienda y tener la tranquilidad por ese lado. Jean Ferrari hizo una promesa antes de irme de vacaciones, hubo ofertas pero yo quiero seguir muchos años en la 'U'", continuó.

“El técnico que tenemos es muy experimentado. Se armó un gran equipo, llegaron muchos jugadores para la delantera. Creo que junto a la base que quedó, haremos una gran Libertadores. No hay rival fácil, en el fútbol, todo es muy parejo", finalizó.

Cabe precisar que la pretemporada de los 'merengues’ inició el jueves pasado en Campo Mar. Universitario de Deportes enfrentará a Carabobo de Venezuela el martes 21 de enero en el estadio Cachamay por el partido de ida de la primera fase de la Copa Libertadores 2020. El duelo de vuelta se llevará a cabo el 28 del mismo mes en el estadio Monumental de Ate.

