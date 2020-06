Por: RENZO BRAVO DE RUEDA

La pandemia del COVID-19 no solo ha trastocado los planes que Gregorio Pérez tenía en Universitario de Deportes (sumar la estrella 27, mostrar juveniles, etc), sino que, además, ese virus puede dejarlo sin lo que más añora: dirigir. ¿Por qué? El DT tiene 72 años y, según los especialistas, se encuentra en el grupo de riesgo.

Pérez pasa estos días en su natal Uruguay, donde se ha reportado la muerte de 23 personas por el coronavirus, mientras que en el Perú la cifra aumentó a 5,571. Pese a esta situación, no se ha mermado sus ganas de retornar al país.

“Me va a doler si no puedo regresar, pero tendré que aceptar la realidad. Espero que [si no vuelvo] sea porque no pueda hacerlo producto de la edad”, dijo en Movistar Deportes.

Deseo mutuo

Para que las personas mayores de 65 años puedan realizar sus labores con normalidad, deben presentar una declaración jurada, la misma que el DT crema espera obtener.

“Yo no tendría ningún inconveniente en firmar un documento bajo mi responsabilidad", agregó el DT, quien aseguró tener todas las ganas de estar en nuestro país, pese a los riesgos.

En ese sentido, Carlos Moreno, administrador merengue, agregó que trabajan para conseguir el documento que le dé luz verde al técnico. “Lo que se ha planteado es la firma de una declaración jurada por parte del profesor Pérez y del profesor Curbelo”, acotó. Los cremas confían en traer al entrenador, pero no depende de ellos.

Tendría un plan 'B'

Los dirigentes de la administración de la 'U' solo están mentalizados en el caso Gregorio Pérez. ¿Vuelve? ¿Se queda en Uruguay? Y aunque ya anunciaron que ‘darán pelea’ para que regrese el experimentado DT, tendrán que elaborar -sobre la marcha- un plan ‘B’.

Quedó descartado que el actual asistente técnico de Pérez, Edgardo Adinolfi, pase a ser el entrenador.

¿Opciones? Surgió el nombre de un viejo conocido: Ángel David Comizzo. El argentino -campeón con la ‘U’ en 2013- tuvo su segunda etapa en el último semestre del año pasado con Carlos Moreno al frente del club. Pero dejó el cargo tras el final del Clausura. Con Gremco de vuelta, el ‘Indio’ sería una alternativa. Pero aún no hay nada concreto.

Dato: Comizzo se encuentra en condición de técnico libre.

