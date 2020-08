“La ‘U’ es más grande que sus problemas” es una frase que les levanta el ánimo y les da una luz de esperanza a todos los hinchas de Universitario de Deportes, quienes recuerdan que el club crema ha sabido salir de las situaciones complicadas que le ha tocado atravesar a lo largo de su historia y definitivamente esta no será la excepción.

En los últimos años, los hinchas cremas han demostrado fidelidad al equipo de sus amores. Existe un día a la semana que religiosamente se lo dedican al club que les ha regalado innumerables alegrías, sin embargo, el ser hincha crema también ha traído consigo una serie de emociones negativas como tristeza, enojo e impotencia, debido a la gran deuda que el club mantiene con sus acreedores, la Sunat y Gremco.

Es por eso que un grupo de exjugadores del cuadro merengue se unieron para lanzar un proyecto llamado ‘EmabajadUr Crema’, que tiene como objetivo frenar y cancelar la deuda de Universitario para intentar evitar una posible liquidación del club y sus activos.

En conversación con Depor, Miguel Ángel Torres, promotor de ‘EmbajadUr Crema', nos comentó un poco más sobre el proyecto que empezará a recaudar los fondos el viernes 7 de agosto, día en el que Universitario de Deportes cumple 96 años desde su fundación.

¿De qué trata EmbajadUr Crema?

“Hemos pulido el proyecto junto a muchos profesionales para sacarlo adelante, el día de mañana se abre la cuenta de la asociación sin fines de lucro ‘EmbajadUr Crema’ para que los hinchas puedan empezar a aportar. Este proyecto consiste en recaudar donaciones, comprar acreencias y devolverle el club a los socios e hinchas, pero con modificaciones importantes para que los errores que se cometieron no vuelvan a repetirse”, sostuvo el exfutbolista.

“La acogida ha sido bastante buena, en redes sociales hemos tenido una muy buena acogida. Lamentablemente con toda esta conyuntura no hemos podido hacer otro tipo de marketing, pero dentro de las posibilidades que brinda la web creemos que hemos llegado a una buena cantidad de hinchas. Sabemos que esto va a ir de menos a más, se tiene que convertir en una bola de nieve y la gente va a ir sumándose”, continuó.

¿Cómo puedo unirme a EmbajadUr Crema?

En la misma entrevista, Miguel Ángel Torres nos habló sobre las diferentes modalidades en las que los hinchas y las empresas pueden ser parte de este gran proyecto. “Hay dos cuentas, una es del hincha de a pie y la otra es una cuenta empresarial. En la primera están los donantes, donde las personas pueden depositar lo que deseen y cuando gusten; ahí también depositarán los aportantes, quienes se comprometen con la asociación para apoyarán con 50 soles mensuales mientras dure el proyecto y están los embajadoes, quienes además de donar los 50 soles mensuales, también alientan a los aportantes para que sigan colaborando”, señaló.

“Mientras que en la cuenta empresarial la asociación sin fines de lucro es perceptora de donaciones, lo que quiere decir que las empresas pueden deducir sus impuestos anuales si es que deciden convertirse en aportantes. Otra forma en la que puedan apoyar las empresas es con una inyección económica mediante una sponsoría”, detalló.

¿En qué se usará el dinero?

El exvolante crema también detalló la forma en la que se invertirá el dinero obtenido y la manera en la que se informará a los aportantes e hinchas en general sobre el balance mensual.

“Todo dinero que se recaude en la asociación va a destinarse para comprar acreencias una vez al mes. Informaremos a todos los hinchas constantemente ya que mostraremos los estados de cuenta donde se detallarán los ingresos y egresos; todo esto a través de las redes sociales, nuestra página web y nuestra aplicación. Queremos mostrar ese tipo de transparencia a los hinchas”, señaló.

Finalmente, el exfutbolista habló sobre lo que significa Universitario de Deportes para él y la razón por la que decidió sumarse a esta iniciativa: “Para mí Universitario es una religión, los mejores años de mi vida los he pasado en la ‘U’. Me sumé al proyecto porque al igual que muchos hinchas me siento cansado por tantas injusticias que vive el club día a día. Le estamos brindando al hincha una alternativa para salvar al club, por eso quiero invitarlos a que se sumen al proyecto, queremos trabajar con ellos y devolverles el club, porque ellos son los verdaderos dueños de Universitario”.

