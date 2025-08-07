Universitario de Deportes está hoy de fiesta. El actual bicampeón peruano celebra este 7 de agosto un nuevo aniversario: 101 años en total. Por ello, el duelo de este sábado ante Sport Boys en el Estadio Monumental, por la fecha 5 del Torneo Clausura, será especial: los hinchas esperan llenar el ‘templo’ crema y cerrar con broche de oro una semana sumamente importante para el club. Y la primera noticia futbolística tiene que ver con el arco: Miguel Vargas se mantendrá bajo los tres palos.

El chileno-peruano tuvo una buena actuación en su debut en el Torneo Clausura ante Alianza Universidad de Huánuco. El arquero respondió correctamente en las dos ocasiones de peligro que generó el cuadro azulgrana y dejó su arco invicto. Sin dudas, una imagen mucho más positiva de su primer partido en el año con los cremas, en el Torneo Apertura en la caída por 2-0 ante Juan Pablo II.

Vargas tapó en Huánuco tomando el lugar de Sebastián Britos, quien acabó con unas molestias el partido ante Atlético Grau. El diagnóstico para el uruguayo fue una lesión en el tobillo, que le impidió entrenar con normalidad y por ello el entrenador Jorge Fossati decidió no convocarlo ante Alianza UDH.

“Miguel Vargas sigue en el arco ante Sport Boys, hay un tema en el tobillo con Britos, nada grave, pero por precaución no va a ser convocado”, comentó Gustavo Peralta en L1 MAX, adelantando la noticia de que el arco crema no tendrá movimiento por segundo partido consecutivo.

Miguel Vargas llegó en 2022 al Perú para jugar en Cienciano. También pasó por Deportivo Garcilaso. (Foto: @vargasmiguel.25)

Otras de las novedades es que Edison Flores y Diego Churín, ausentes en el último partido en Huánuco, reaparecerán en la convocatoria ante Sport Boys. El argentino estará en la banca de suplentes, mientras que ‘Orejas’ podría volver al once. Se definirá en el entrenamiento de este viernes.

Además, es probable que Hugo Ancajima tenga minutos. El marcador no juega en el torneo local desde el 23 de mayo, cuando entró en los últimos minutos en la victoria ante Sporting Cristal (2-0). Además, ingresó en los descuentos en el empate sin goles con River Plate, por Copa Libertadores.

El plan de Jorge Fossati, más allá de que el objetivo no es descuidar el Torneo Clausura, es rotar algunos futbolistas, pues este 14 de agosto enfrentará a Palmeiras en el duelo de ida de octavos de final de Copa Libertadores. El primer partido será en el Estadio Monumental y la vuelta en el Allianz Parque.

Sebastián Britos se viene recuperando de una lesión en el tobillo. (Foto: Liga 1).

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 2-0 a Alianza Universidad, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Sport Boys, en compromiso correspondiente a la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el sábado 9 de agosto desde las 6:30 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental de Ate.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPERU para todo el territorio nacional, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

