Luego del empate entre Universitario de Deportes y Melgar (1-1), las miradas del hincha merengue no solo estuvieron encima de Hernán Novick -por su primer gol y su ‘rabona’-, sino también en Enzo Gutiérrez. Aunque con el ‘9′ no fue precisamente para regalar elogios. ¿El motivo? En el segundo tiempo tuvo la chance de marcar el 2-0, pero falló desde los dos pasos: la intentó ‘picar’ ante Carlos Cáceda.

Nelinho Quina, defensor en la escuadra de Ángel Comizzo, se refirió al hecho y respaldó al atacante. “El que no se atreve a patear un penal, no sabe si va a fallar. Enzo (Gutiérrez) tiene la confianza del grupo, así es el fútbol y las cosas quedan ahí”, mencionó el zaguero en RPP Noticias.

No fue lo único que mencionó Quina, quien arrancó en la zaga junto a Federico Alonso: “Nosotros siempre practicamos cómo patear penales. En su momento seguro Enzo pensó que la podía ‘pinchar’ por cómo estaba parado Cáceda”.

Con relación al trámite del cotejo, sí dejó en claro que hay cosas por mejorar en Universitario. “No hicimos el trabajo que veníamos haciendo por mucho tiempo, no nos encontramos el día del partido y no nos debe volver a pasar. En un partido de Copa nos puede costar muy caro”, expresó.

Nelinho Quina también manifestó que “en todos los partidos hay que corregir cosas. El partido fue parejo, no es que Melgar nos pasó por encima ni nosotros”. Ojo, un detalle que no dejó pasar fue la actuación del árbitro Kevin Ortega. Sobre todo en el cobro del primer penal a favor del ‘rojinegro’ (al final lo concretó Jhonny Vidales).

“Lo que le reclamé al árbitro es que yo me barrí y tuve que apoyarme en la mano, no puedo barrerme con la mano en el aire. Hay que tener un poco de criterio para cobrar una mano, ese penal no debió ser cobrado”, añadió.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.