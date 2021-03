Esta semana es crucial para Alianza Lima. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS en sus siglas en francés) dará a conocer su fallo este miércoles 17 de marzo si los blanquiazules regresan o no la Primera División. Carlos Bustos, por supuesto, está al tanto de ello, por lo que de darse ese escenario sabe qué paso deberán dar.

“Los escenarios son diferentes en la Liga 1 y en la liga 2. Si se vuelve a Primera, de hecho que sumaremos más jugadores. Hay un tiempo de trabajo que se debe hacer antes de arrancar en una competencia. Pero nos iremos adaptando con el pasar de los días, si vamos a Primera”, precisó el estratega argentino en conferencia de prensa virtual.

Respecto a los refuerzos extranjeros, estos tuvieron que esperar al término de su cuarentena para sumarse a los trabajos en campo. Sin embargo, en un posible escenario de estar en Primera, Bustos manifestó que vendrían más jugadores foráneos al elenco blanquiazul. “Si tenemos la chance de Liga 1, vendrán algunos extranjeros más”, dijo.

Eso sí, aclaró que la experiencia que ellos aportan no se ve empañada por la poca continuidad que tuvieron en la temporada pasada. “El 2020 ha sido complicado, no solo para Lacerda y Barcos. Hubieron muchísimos jugadores que no jugaron una cantidad importante de partidos. En el caso de ello, no han tenido lesiones de consideración, así que solo resta que se prepararen bien físicamente, para que estén a disposición los 90 minutos”, expresó.

Otro de los puntos que se trató en la conferencia virtual es el acercamiento de Ángelo Campos, como posible refuerzo para el arco. Si bien no confirmó su llegada, Bustos sí dio a conocer las características del guardameta que asumirá el rol principal en el campo.

“Nos gusta que tenga personalidad, voz de mando, que pueda jugar bien con los pies, que pueda acomodar bien su defensa. Si bien, en ese sentido, son características que normalmente muchos arqueros poseen, en el club tenemos un arquero de experiencia y tres jóvenes con muchísima proyección. Vamos a ver cómo terminamos de resolver la conformación del área”, concluyó.





