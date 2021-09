No todos los jugadores de 21 años están capacitados para destacar en un equipo tan grande y popular como Universitario. A pesar de lo complicado que es ello, Nelson Cabanillas sabe que esto es posible, si es que el deportista pone todo de su parte y trabaja para responder a las exigencias de la institución.

Por ello, es consciente de que parte de los buenos rendimientos que ha mostrado en las últimas semanas con la camiseta crema en el pecho han sido fruto del esfuerzo que día a día viene realizando para cumplir en un puesto (lateral izquierdo) que antes no tenía como opción, pero que vio como oportunidad para destacar y demostrar toda la calidad que posee en el pie izquierdo que domina.

Nelson Cabanillas encadena dos asistencias seguidas en las recientes victorias de Universitario en la Liga 1 (ante Alianza Universidad y contra Sport Huancayo), por lo que se ha convertido en pieza fundamental de la línea defensiva del equipo de Gregorio Pérez, quien partido a partido ve cómo la confianza que depositó en su dirigido es respondida de grata manera dentro del campo.

Sus inicios en el fútbol y la comparación con Flores

Como la mayoría de chicos que sueñan con llegar al fútbol profesional, el lateral de Universitario tuvo una corta pero provechosa carrera que le permitió descubrir poco a poco la pasión que el deporte despertaba en él. Primero, fue Cantolao el elenco que le abrió las puertas, para luego pasar a la Academia Chumpitaz, donde tuvo sus primeras grandes jornadas con el balón en los pies.

“Fue difícil estar en otra academia en menores para luego dar el salto a la ‘U’. Uno llega tímido y tiene que hacer muchos sacrificios para estar a la altura de las exigencias que en ese entonces ya me pedía el club más grande del Perú”, sostuvo el jugador nacional en diálogo con Depor.

Una anécdota que, seguramente no podrá olvidar, es una que tuvo con ‘Tito’ Chumpitaz, quien decidió juntarlo con Edison Flores (en ese entonces jugador del primer equipo de Universitario), indicándole que Nelson Cabanillas iba a ser su sucesor en el conjunto merengue.

Chumpitaz veía en Cabanillas al sucesor de Flores. (Foto: Cortesía)

El paso por Chile que lo hizo crecer como profesional

En 2018, Pedro Troglio ve en Nelson Cabanillas a un jugador importante para la confirmación del plantel de Universitario, por lo que decide promoverlo al primer equipo. Sin embargo, una penalización al conjunto estudiantil no le permitió debutar de manera profesional con los merengues, apareciendo la gran opción de irse al extranjero por primera vez.

“Todo el proceso fue muy rápido. Recuerdo que me dijeron que existía la propuesta de San Luis Quillota y que en unos días tenía que viajar para sumarme al equipo. fue difícil el tema de viajar a Chile solo y alejarse de la familia, pero era un reto para mí. Gracias a Dios tuve el apoyo del entonces gerente de la ‘U’ que me trató como un hijo y me ayudó a acoplarme más rápido”, agregó.

Nelson Cabanillas sacó el máximo provecho a su aventura en el fútbol internacional, poniendo en práctica algunas cosas que aprendió en Chile, las mismas que le permitieron crecer más rápido y mejorar como profesional para darle los mejores resultados posibles a Universitario.

“Me sirvió bastante el hecho de adquirir la mentalidad que tienen allá. El fútbol chileno es un poco mejor visto que el peruano por un tema de mentalidad. Allá, uno termina de entrenar y el 90% de los jugadores siguen sin necesitar que el profesor diga algo. De eso aprendí bastante y hoy lo pongo en práctica”, acotó el futbolista de 21 años.

Cabanillas fue transferido a San Luis Quillota de Chile en 2018. (Foto: Cortesía)

El consejo de Gregorio Pérez que puso en práctica

En la actualidad, la comunicación que posee con Gregorio Pérez en Universitario es casi nula. Y es que los buenos rendimientos que tiene en el campo le han permitido al DT crema confiar plenamente en él, quedando satisfecho por lo que logró con una frase que lo marcó en su primer paso por la escuadra estudiantil.

“El año pasado me hablaba mucho, cuando no me tomaba mucho en consideración. Me decía que siga para adelante porque al que trabajaba, en algún momento, le iba llegar la recompensa. De un día para otro, me llamó, me dijo que iba a jugar y ahí entendí que había mucho de razón en sus palabras”, indicó Cabanillas.

La Selección Peruana y un sueño que espera cumplir pronto

Llegar a la Selección Peruana es esa meta que aún tiene pendiente Nelson Cabanillas. Sin embargo, no se desespera en ser llamado al combinado nacional, pues prefiere enfocarse en su crecimiento como deportista y consolidarse en el puesto para, luego de alcanzar los objetivos planteados con Universitario, despertar el interés del ‘Tigre’ Gareca en un futuro no muy lejano.

“La Selección Peruana es algo con lo que todos soñamos. Para eso es uno profesional porque tiene el anhelo de representar a su país. Me tocó hacerlo en menores y, obviamente, sería muy bonito hacerlo ahora. Primero, quiero seguir mejorando día a día y poniendo en práctica que me dan. Lo demás irá llegando por sí solo, si hay trabajo”, finalizó.

Cabanillas jugó en la Selección Peruana Sub 17. (Foto: Cortesía)

