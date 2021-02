Universitario de Deportes continúa en la ardua búsqueda de un ‘9’ de peso, para afrontar la Liga 1 y la etapa de grupos de la Copa Libertadores. Y en las últimas horas, el paraguayo Nildo Viera comenzó a sonar con fuerza en el equipo merengue. Aquí los detalles del contacto que tuvo con la gerencia deportiva y Hernán Novick, quien fue su compañero en Sol de América.

“Se pusieron en contacto conmigo, el gerente deportivo de Universitario. Me comentó del interés, pero tengo contrato hasta junio del próximo año. Tendrían que conversar con los directivos de Sol de América”, le contó el delantero a El Bocón.

Además reveló que supo del interés de Ángel Comizzo a través reciente refuerzo uruguayo crema: “Hace poco me llamó Novick, quien fue compañero mío el año pasado, y me comentó que el DT de la ‘U’ me quiere. Ojalá se pueda dar, pues volvería a reencontrarme con Novick y en un grande como Universitario, que jugará Copa Libertadores y busca campeonar”.

Cabe precisar que el futbolista tiene experiencia en clubes como Sol de América, River Plate de Paraguay, Club Guaraní, Sportivo Carapeguá y el Club Gimnasia y Esgrima de Concepción de Uruguay. En la última temporada, el ‘9′ sumó 1,977 minutos en la cancha a lo largo de 27 partidos (registró ocho goles).

Ahora, con respecto a la posibilidad de que se concrete la operación, Universitario de Deportes tiene la tarea de llegar a un acuerdo con Sol de América y pagar el préstamo. Las próximas horas son claves en el área deportiva del club. Si el monto no sale del presupuesto, Nildo Viera llegará a Ate.

De concretarse la llegada del paraguayo a Universitario de Deportes, Ángel Comizzo contará con varias opciones por todo el frente de ataque: Alex Valera, Alexander Succar y Tiago Cantoro son las otras alternativas.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

VIDEO RECOMENDADO

Hernán Novick entrena con fuerza en Campo Mar. (Video: Prensa U)