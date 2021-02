Mientras Alianza Lima sigue conformando su plantel (ya sumó a Edhu Oliva, Yordi Vílchez, José Manzaneda y Ricardo Lagos), desde Uruguay se presenta la oportunidad de contar con un delantero experimentado dispuesto a lograr el ascenso con el club. Se trata de Enzo Borges, jugador de Cerro Largo.

De acuerdo con la cuenta de Alianza History, el atacante de 34 años solicitará su salida de Cerro Largo para poder ser fichado por Alianza Lima. No obstante, se debe resolver un detalle: su contrato. Borges todavía tiene para una temporada más con el cuadro uruguayo.

El uruguayo podría prescindir de su contrato con la institución charrúa, previo acuerdo. La otra posibilidad es que los íntimos negocien un préstamo por el jugador a fin de contar con él por esta temporada. Todo dependerá de la disposición de las partes en juego.

El elenco blanquiazul continúa evaluando opciones de ‘9′, si bien Borges es una buena alternativa, no es la única que se ha barajado. En los últimos días también se conoció que el atacante Walter Mazzantti podría llegar a La Victoria. Aunque el argentino tiene mayor facilidad para desplazarse como extremo.

No obstante, en conversación con El Comercio, el jugador de Huachipato comentó que “por ahora, no hay contacto, pero de hacerlo, sí me gustaría jugar en Alianza. Dependerá de Huachipato, si es que deciden prestarme. No tendría problemas en jugar en la Segunda de Perú, pues Alianza es un grande que ascenderá pronto”.

Hasta el momento, Alianza Lima ha asegurado los fichajes de Yordi Vílchez, José Miguel Manzaneda, Edhu Oliva y Ricardo Lagos. En el banquillo, la novedad es el argentino Carlos Bustos, quien ha firmado por todo el 2021.

En cuanto a las salidas de la institución, ya no forman parte Leao Butrón, Rinaldo Cruzado, Carlos Ascues, Joazhiño Arroé, Carlos Beltrán, Alexi Gómez, Francisco Duclós, Ítalo Espinoza, Aldair Salazar, Anthony Rosell, Alberto Rodríguez, entre otros. Mientras que Beto da Silva fue prestado a César Vallejo.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





VIDEO RECOMENDADO

Beto da Silva es poeta: la trayectoria futbolística del nuevo fichaje de César Vallejo