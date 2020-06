Tras la salida de Gregorio Pérez de la dirección técnica de Universitario de Deportes, Juan Pajuelo asumió interinamente el cargo, hasta que la directiva encuentre al estratega ideal para asumir las riendas del club. En las últimas horas, el argentino Omar Asad, también conocido con ‘El Turco’ comenzó a sonar con fuerza en Ate y él mismo confirmó que existe una negociación, a través de una entrevista con un medio peruano.

“Existe una posibilidad de llegar a dirigir en Universitario de Deportes, mi representante lo está conversando con Carlos Moreno. Sería cuestión de que ellos estén decididos para afrontar el desafío. De parte mía no tengo ningún inconveniente de poder llegar a la ‘U'”, señaló durante una conversación con Radio Capital.

“De mi parte, la única condición que voy a poner es que se pueda trabajar. Sé que hay un montón de cosas que se refieren a la negociación pero de mi parte se soluciona, no hay ningún problema. Creo que no se le puede decir que no a la ‘U', es un grande de Perú y de Sudamérica así que sería bueno llegar a dirigirlo”, continuó.

En la misma línea, el estratega habló sobre cómo iniciaron las negociaciones con el club para que tenga la propuesta de dirigir el primer equipo de Universitario de Deportes en las próximas semanas. “Mi representante me llamó para comentarme sobre la posibilidad de que Greorio Pérez deje el cargo y me dijo que iba a hablar con un directivo del club. Se entabló relación con Carlos Moreno y están hablando con él. Estamos esperando una respuesta”, aseguró.

Finalmente, ‘El Turco’ también se refirió a los problemas administrativos que atraviesa Universitario. “Se tienen que unir todos, dirigencia, jugadores, cuerpo técnico, hinchas, inversionistas y todos por el bien del club. El tiempo pasado les está dando la experiencia de que así no se puede seguir”, dijo.

