Real Garcilaso tiene un hincha acérrimo en Fox Sports de Argentina. Se trata del periodista Maxi Palma quien hace unos años declaró su amor por el equipo del Cusco y lo acaba de ratificar al arribar a nuestro país para realizar la cobertura de la Copa Libertadores entre River Plate y Flamengo. Final que se jugará este sábado en el estadio Monumental.

Pero no será la única vez que el periodista visite la cancha de Universitario de Deportes. Maxi Palma estará en el partido entre cremas y cusqueños que se jugará este domingo a las 3 p.m. Para este compromiso hizo un pedido muy especial: quiere ingresar a la cancha de la mano de un jugador del equipo.

“Se viene la final de la Copa Libertadores pero tengo un llamado a la solidaridad. El domingo juega mi querido Real Garcilaso, que no he tenido la posibilidad de verlo nunca en vivo. Están en Cusco, yo vivo lejos y juegan en el Monumental”, le dijo a Depor.

“Si alguien encuentra un jugador de Real Garcilaso, al técnico, o a los dirigentes, tengo un sueño. Quiero ver el partido, pero también quiero entrar a la cancha de la mano de algún jugador. ¿Será posible entrar al Monumental de la mano del equipo del cual soy hincha y fanático?, Que se viralice esto, háganlo llegar a quien sea, pero yo el domingo tengo que estar allí con los muchachos, ayúdenme”, añadió.

En 2013, Maxi Palma ya había declarado su amor por Real Garcilaso y además recibió una camiseta como regalo por parte del equipo. “Me gusta apadrinar a todos aquellos que no tienen el poderío como los equipos grandes. Me gusta que les vaya bien, entonces me siento confortable y reconfortado por acompañarlos”, dijo en aquella oportunidad.

La camiseta que le regaló Real Garcilaso en 2013. (@maxipalma)

