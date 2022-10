Universitario de Deportes sacó un ajustado empate el último fin de semana frente a Sporting Cristal, en el Estadio Nacional. El punto, por la posición en la tabla de posiciones y tomando en cuenta que los celestes eran un rival directo, no fue un negocio para los dirigidos por Carlos Compagnucci. Sí, las posibilidades para alcanzar el Torneo Clausura son complejas para los de Ate, sin embargo, Piero Quispe tiene fe.

“El equipo está concentrado en estas tres finales. Lo vamos a lograr. Dios quiera que se dé el Clausura y así poder estar en la final. Hay equipos que están adelante de nosotros y todo puede pasar. Hasta el final vamos a seguir luchando”, sostuvo el volante ‘crema’ para GOLPERU.

Si bien aseguró que ya están enfocados en el ‘Dominó', no dudó en hacer un recuento de lo que fue el partido en el Estadio Nacional. “No tuvimos tantas ocasiones claras, fue un partido bastante duro, Cristal tuvo las más claras, pero así es el fútbol. A veces los que juegan bien pierden, los que juegan mal ganan. No se sabe”, indicó el jugador.

“Yo creo que se pudo arriesgar al final frente a Sporting Cristal. Era todo o nada, pero si perdíamos creo que ya quedábamos fuera de la pelea. Ese punto nos sirve, pero todos queríamos ganar. Las cosas se dieron así y se dio el empate”, agregó Quispe. Eso sí, con las lecciones aprendidas, ratificó que deben ir por los tres puntos frente al ‘Dominó'.

En ese sentido, comentó que “ya volteamos la página del partido frente a Sporting Cristal. Estamos enfocados al 100 por ciento en Melgar, son muy fuertes, en lo colectivo y en lo individual. Ellos de local nos ganaron, pero venimos bien y lo tomamos con calma. Vamos a salir como siempre, a ganar y con la mente positiva”.

Universitario de Deportes arrancó su cronograma de trabajos, pensando en el partido contra Melgar, el cual incluye entrenamientos desde las 8:30 a.m. en Campo Mar. En tanto, el duelo contra los arequipeños se llevará a cabo este domingo 16 de octubre desde las 3:30 p.m. en el estadio Monumental de Ate.





