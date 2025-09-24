El Club Universitario de Deportes, con el auspicio principal de Lima Expresa, subsidiaria de VINCI Highways y concesionaria de la Vía de Evitamiento y la via expresa Línea Amarilla, presentan la Copa Promesas Lima Expresa, el primer torneo femenino organizado por la institución para identificar nuevos talentos y contribuir al desarrollo integral de niñas y adolescentes. Esta competencia está dirigida a las categorías sub-10 y sub-12 y forma parte del compromiso del club con el crecimiento del fútbol femenino y el de VINCI Highways con generar un impacto positivo en Lima y sus ciudadanos.

“En Universitario creemos que el desarrollo del fútbol femenino empieza desde la formación. La Copa Promesas Lima Expresa es una apuesta por abrir espacios donde las niñas puedan crecer en un entorno deportivo de calidad, formarse como futbolistas y empoderarse como mujeres desde pequeñas”, señaló Franco Velazco, administrador provisional del club.

En esa misma línea de trabajo conjunto, Lima Expresa otorgará cuatro becas deportivas a jugadoras destacadas del torneo. Esto permitirá que las atletas seleccionadas entrenen durante una temporada con el Club Universitario de Deportes, ayudándolas a fortalecer sus habilidades y fomentar su crecimiento en el deporte.

Desde el auspiciador principal, Raúl Díaz Díaz, Gerente General de Lima Expresa, destacó: “En Lima Expresa creemos que construir una mejor ciudad va más allá de la infraestructura vial. Este torneo con Universitario de Deportes es nuestra manera de apoyar a la próxima generación de deportistas y fomentar los mismos valores de desempeño, inclusión y resiliencia que guían nuestras operaciones”.

Este compromiso con la equidad se refleja también en la cultura y propósito de Lima Expresa. Más de la mitad de su planilla laboral está conformada por mujeres y más de 30% de líderes son mujeres. Además, desde hace algunos años, Lima Expresa respalda a las atletas Evelyn Inga y Jovana De La Cruz, referentes del deporte nacional que inspiran a nuevas generaciones.

Con la Copa Promesas Lima Expresa, Universitario y Lima Expresa reafirman su compromiso con la equidad, la inclusión y la generación de oportunidades para las futuras generaciones de deportistas.