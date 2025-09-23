Lanús ya clasificado se medirá frente al ganador de la llave entre Alianza Lima vs U. de Chile, en la primera semifinal de la Copa Sudamericana, por el sueño de tener más cerca el título en sus manos. En esta nota conocerán todos los detalles del compromiso, que se jugará también en la modalidad de ida y vuelta, donde buscarán el boleto a la gran final.

Rompiendo la racha que, en la previa parecía imposible, Lanús cumplió con la tarea de conseguir la clasificación en Rio de Janeiro frente a Fluminense. En el partido de ida, fue donde consiguió ese primer envión que le daría fuerza con el 1-0 que logró rescatar en los pies de Marcelino Moreno en los últimos minutos, para tener la tarea más fácil en la vuelta.

Este martes, ante un caliente Maracaná, el duelo comenzó cuesta arriba para el equipo argentino. Es que Agustín Canobbio logró marcar a los 20 minutos para volver a empatar la serie y complicar los planes del elenco visitante. Para colmo, graves incidentes entre los hinchas de Lanús y la policía brasileña demoraron el arranque del complemento.

En la reanudación, Flu manejó los hilos del trámite, pero el Granate fue más efectivo. En un buen contragolpe, Dylan Aquino completó una pared con Moreno y la mandó al fondo de la red para desatar el grito desaforado de toda la delegación de Lanús. Después de eso, solo tuvo que esperar al pitazo final para respirar tranquilos.

Tras la hazaña ante Fluminense en Río de Janeiro, los de Mauricio Pellegrino esperan por el ganador entre Alianza Lima y Universidad de Chile. Luego de un empate sin goles en Perú, los equipos definirán la serie este jueves en casa del club que dejó en el camino a Independiente por decisión de CONMEBOL.

¿Cuándo jugarán Lanús vs Alianza Lima/U. de Chile?

El compromiso entre Lanús vs Alianza Lima/U. de Chile está programado para el próximo mes, es decir octubre, aproximadamente entre el 22 y 23 de octubre, para la ida de este compromiso. Mientras que la vuelta, se estará disputando exactamente una semana después, es decir entre 29 y 30 de octubre.

¿A qué hora jugarán Lanús vs Alianza Lima/U. de Chile?

El compromiso entre Lanús vs Alianza Lima/U. de Chile si bien aún no hay un horario confirmado, se espera que se juegue desde las 7:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 9:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 8:30 p.m.; en México a las 6:30 p.m.; y en España a las 2:30 a.m. del jueves 21.

¿En qué canales ver Lanús vs Alianza Lima/U. de Chile?

El partido entre Lanús vs Alianza Lima/U. de Chile contará la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de Movistar TV, DIRECTV, Claro TV, entre otros, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

