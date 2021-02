Como si no tuvieran suficientes problemas institucionales, Universitario de Deportes ahora se encuentra envuelto en un lío fuera de nuestras fronteras. El cuadro crema mantiene una deuda con Cerro Largo de Uruguay, concerniente a un compromiso que adquirieron en las negociaciones para el fichaje de Jonathan Dos Santos.

El atacante charrúa llegó a Ate en condición de un préstamo gratuito. Sin embargo, los ‘merengues’ acordaron realizar un pago por la presentación de los uruguayos en la ‘Noche Crema’, el cual solo se canceló en un 50%.

Ernesto Dehl, presidente de Cerro Largo, conversó con ‘Sobre el verde por Depor’ y dio a conocer el monto adeudado, el cual considera que no es muy cuantioso. Asimismo, afirmó que Dos Santos se quería quedar en la ‘U’, pero desde tienda crema nunca llegó una propuesta.

“Ha quedado una deuda, la cual no es muy grande. Es una deuda de 50 mil dólares más el 10% de interés mensual. En un momento Universitario de comunicó con nosotros y con el representante de Dos Santos para extender el préstamo y la manifestamos que no habría problema alguno. Esto iba a pasar siempre y cuando cumplieron los compromisos que tenían con nosotros”, contó el directivo.

“Lamentablemente el tema se iba dilatando y tomamos la decisión de llevarlos a Queretaro y no dejarlo en Perú. El jugador quería quedarse, pero sino no nos cumplieron una vez, no nos iban a cumplir de nuevo. No teníamos ninguna garantía. Nunca tuvimos una propuesta. Nosotros con cualquier propuesta solucionábamos el tema. Nunca hubo una intención. Eso nos molesta por que Universitario es un club muy grande para que quienes lo administren no asuman las responsabilidades”, agregó.

Hace unos días Dehl anunció que acudirán al TAS para resolver el tema por la vía legal. “Se nos faltó el respeto. Ahora decidimos ir al TAS a través de un estudio de abogados alemanes. Esperemos respuesta de la ‘U’”, declaró a El Comercio.





