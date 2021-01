En los últimos días, el nombre de Raziel García no solo sonó en Cusco. También en Ate. ¿El motivo? Era uno de los jugadores que quería Ángel Comizzo para afrontar la Liga 1 y la fase de grupos de Copa Libertadores. El volante dejó en claro que sí hubo un acercamiento con la directiva de Universitario de Deportes, pero no se moverá de Cienciano.

“Hubo un acercamiento con Universitario, pero tengo contrato con Cienciano. Si no he viajado es porque tengo que resolver algunos problemas legales”, mencionó en entrevista con Gol Perú. No fue lo único que manifestó por este acercamiento desde el club merengue: “Sería lindo jugar un torneo internacional, pero tengo contrato con un club importante como Cienciano”.

Raziel García contó que no viajó el domingo a Cusco porque estaba resolviendo unos temas personales. Sin embargo, ya tiene fecha y está listo para arrancar con todo la pretemporada: “Estoy llegando entre el jueves y viernes, a primera hora, para unirme al club”.

El mediocampista, a su vez, indicó que el cuadro Imperial le dará un escenario ideal para volver a la Videna. “La meta de la selección me la propuse hace varios años. Creo que Cienciano me va a dar ese plus para poder llegar y consolidarme”, expresó.

No fue lo único que dijo con relación a la posibilidad de ser llamado por Ricardo Gareca: “Tengo a la selección como un tema pendiente en mi carrera. Para conseguirlo, tengo que esforzarme el doble y si me toca estar, tratar de consolidarme”.

Como se recuerda, la temporada pasada jugó en la Universidad César Vallejo, donde acumuló 859 minutos en 18 partidos. “Llego al club en un momento de mi carrera en el que tengo mucha confianza y he madurado mucho. Este es el año donde tengo que despegar”, añadió.

