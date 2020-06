Para los hinchas cremas, ¿cómo no recordar a Rodolfo ‘Fito’ Espinoza? Un volante mexicano, menudito y técnicamente extraordinario. Figura clave en el campeonato nacional del 2009, bajo el mando de Juan Reynoso, quien apostó por él y lo trajo al Perú. “La verdad que no tenía muchas ganas de ir, pero terminó siendo extraordinario”, nos cuenta el exvolante, ahora ya alejado del fútbol, pero con el objetivo latente de convertirse en técnico. Deporcast se comunicó con ‘Fito’, quien nos contó anécdotas de su paso por Universitario de Deportes, lo que se vivió la noche ante Sao Paulo, en el Morumbi, en los octavos de la Libertadores 2010, y muchas cosas más. Con ustedes, el ‘Fito’…

¿Cómo se dio tu llegada a Perú?

El 2008 fue mi último año en Jaguares de Chiapas y luego de tener continuidad me quedé seis meses sin equipo. Fue ahí que por medio de un amigo, me contacté con Juan Reynoso.

¿Y qué pasó?

Él me hizo la invitación para ir a Perú. Al principio tenía mis dudas, pero al final fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida.

¿Conocías algo del fútbol peruano?

El problema era yo de no conocer la liga peruana (risas). La verdad es que me llevé una bonita sorpresa, futbolísticamente de mis mejores experiencias y hasta hoy sigo muy agradecido con la gente.

¿Cómo conociste a Reynoso?

Con Juan Reynoso fuimos compañeros en Necaxa. Él terminaba su carrera y yo empezaba. Él se convierte en auxiliar técnico y luego se regresa al Perú.

Ese año 2009, el de tu llegada a Universitario, ¿qué te sorprendió más?

Cuando llego, lo primero que supe era que la ‘U’ tenía 8 o 9 años sin ser campeón nacional. Sabía que era el equipo más grande del Perú, era raro que un equipo tan grande no fuera campeón en ese tiempo, era una presión grande, pero linda. Sabía que si podíamos ser campeón, nos iban a recordar.

¿Te volvían ‘loco’ las rotaciones de Reynoso?

Es algo que está en el estilo de Juan, pero ese año fue muy bueno, nos sirvió mucho. Nosotros desde el principio lo entendíamos. Al final, terminó dando resultados.





Con la ‘U’, Rodolfo Espinoza fue campeón disputando 36 encuentros y anotando 5 goles. (GEC)

¿Qué jugador ‘crema’ te impresionó más?

Raúl Fernández. Lo que atajó ese año fue impresionante. Otro fue Raúl Ruidíaz, quien recién debutaba. Piero Alva, un jugador que alzaba la voz cuando las cosas estaban mal. Me llamó la atención Rainer Torres y, curiosamente, tengo una anécdota con él.

Cuéntala…

Cuando llegué, pensé que era uno de los asistentes, porque era bajito, delgadito y casi sin pelo (risas). Pero cuando me lo presenta Juan, era uno de los capitanes.

¿Y ‘Ñol’ Solano? ¿Te dio algunos ‘secretitos’ para patear tiros libres?

Cuando estaba ‘Ñol’ y había un tiro libre, ni te acerques. Uno de los mejores jugadores que he visto por cómo le pega a la pelota, siempre tratábamos de aprender de él. Fue siempre alguien que apoyó al otro. En todo el sentido de la palabra un señor.

¿Por qué te fuiste de la ‘U’ si estabas tan bien?

Cuando salgo de la ‘U’, me habían ofrecido ir a la MLS, creí que era una mejor opción, pero me hablaron cosas que al final no fueron. Si yo hubiera sabido eso, yo me quedaba en la U, estaba muy contento. Después regreso a Cristal en 2011, pero ya no fui lo mismo, yo estaba seis meses sin fútbol, físicamente no estaba bien y al equipo le fue mal.

¿Aún recuerdas los partidos en el Monumental?

Sí, la verdad era fuerte, sobre todo en un clásico o Libertadores, eran partidos que se disfrutaban al máximo. El nervio que uno tenía antes de llegar, una experiencia que no pasé en otro lugar. Venía un clásico y desde dos semanas antes, ya estaban hablando de ello.

¿Cómo te fue ante Alianza?

No perdí ni uno. Gané los cuatro clásicos ante Alianza (risas).

Lo que se pasó aquella noche en el Morumbí, ante Sao Paulo, ¿qué recuerdos?

Recuerdo el 0-0 en Perú, pero luego en la vuelta nos atacaron por todos lados. Luis Llontop tapó esa vez, y era el tercer suplente. Él termina jugando porque se lesiona Paco Bazán, Raúl también. Incluso, Luis termina tapándole el primer penal a Rogério Ceni.

¿Cómo fue ese vestuario tras la eliminación en penales?

Claro que dolió porque estuvimos cerca, pero tranquilos porque dimos todo. En esa eliminatoria entregamos el 100%, y Juan (Reynoso) nos felicitó por eso.

¿Mantienes comunicación con algunos compañeros de la ‘U’?

Luego que me fui tuve comunicación con algunos, sobre todo, con Piero Alva. Con el que hablé hace dos semanas fue con Juan Reynoso, quien está ahora en México y dirige al Puebla.

Sao Paulo eliminó a la 'U' en la Copa Libertadores 2010 por penales en el Morumbí. (Twitter)

¿Qué opinión te merece el crecimiento de la Selección Peruana?

Desde que llegué en 2009 y empecé a conocer un poco más, me llamó la atención que habiendo jugadores de tanta capacidad, no haya pasado nada como lo que vivió Perú en los últimos años. Me imagino que se convencieron. Espero que puedan volver al Mundial de Qatar 2022.

Tú jugaste con varios de ellos, por ejemplo, Ruidíaz en Universitario, con Yoshimar Yotún y Luis Advíncula en Cristal, ¿te da gusto verlos ahora en ese nivel?

Me llenó de orgullo lo que hizo Ruidíaz en México, con Morelia. Pero si desde que debutó en la ‘U’ parecía que ya tenía cinco años en Primera. Yotún y Advíncula eran muy buenos desde chicos. También jugué con Pedro Aquino en Cristal, a quien no le tenía mucha fe (risas).

¿Cómo así?

No pintaba para tanto (risas). En esa época habían otros chicos que destacaban en Cristal. Pero ahora está hecho un crack, en León. Recuerdo que era muy noble y trabajador.

¿Qué jugador peruano te gusta más?

Paolo Guerrero. Es el mejor jugador peruano. También Yotún, porque es técnico, rápido y muy inteligente con el balón. Es muy completo ese ‘chamaco’.

¿Cuál es tu actualidad en México? ¿Ya alejado del fútbol?

Sí, completamente alejado del fútbol. Pero pienso hacer mi curso de entrenador.

¿Te gustaría dirigir a la ‘U’?

Claro, me encantaría. Porque ahí tengo el recuerdo más bonito de mi carrera. Antes de ir tenía mis dudas de llegar a Perú, incluso no sé si tenía muchas ganas de ir, pero terminó siendo lo más bonito de mi carrera.

Gracias ‘Fito’ por regalarnos tantas anécdotas…

Un saludo y abrazo para todo los hinchas ‘cremas’. Y dale ‘U’, toda la vida…