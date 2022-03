Después de 17 meses, Rodrigo Vilca pegó la vuelta a la Liga 1 tras su paso por Newcastle United . El mediocampista de 22 años arribó este jueves a suelo peruano para estampar su firma como nuevo jugador de Universitario de Deportes , club al que llegará cedido por lo que resta de la temporada. “Estoy muy feliz de llegar a la ‘U’. Contento y ya ponerme a disposición del ‘profe’ y dar lo mejor por la camiseta”, señaló desde el aeropuerto Jorge Chávez.

Aunque Rodrigo Vilca no llegó a sumar minutos con el primer equipo, sí lo hizo con Newcastle Sub-23 y Doncaster Rovers, institución que milita en la League One (Tercera División). Para saber un poco más de su paso por el ‘Viejo Continente’, Depor conversó con dos periodistas que siguen el día a día del equipo de las ‘Urracas’.

El pase de Rodrigo Vilca le pertenece a Newcastle (Foto: Agencias)

Lo que dejó Vilca en las ‘Urracas’

Lee Ryder fue uno de los pocos periodistas que siguió casi toda la travesía de Rodrigo Vilca en Inglaterra. Estuvo más de una vez presente en sus partidos con el equipo Sub-23 por la Premier League 2. A su vez, afirmó que su paso por la ‘U’ podría ser vital para continuar en el equipo de St James’ Park.

“Hemos visto destellos y algunas luces de su juego. Pero, probablemente, no sea suficiente y, a los 22 años, no tiene mucho más tiempo antes de que Newcastle pase a ver otros prospectos. Necesitará una buena etapa en Perú y regresar con mucha confianza. Este préstamo podría ser su última chance en el club”, aseguró el reportero de The Chronicle.

Por su parte, Chriss Waugh, corresponsal de Newcastle para The Athletic UK, señaló que el ex Deportivo Municipal no logró llenarle los ojos a los estrategas que se sentaron en el banquillo blanquinegro.

“Vilca fue fichado por Steve Nickson, jefe de reclutamiento de Newcastle, y ni Steve Bruce ni Eddie Howe fueron convencidos por él. Le ha faltado el físico para realmente abrirse camino hacia el nivel superior y nunca ha estado cerca de una aparición en el primer equipo”, explicó.

¿Por qué es clave su regreso al Perú?

El flamante fichaje de Universitario manejó varias opciones para continuar su carrera. No solo de equipos del torneo local, sino también de otras ligas europeas. Así lo dio a conocer Ryder: “Se hablaba de clubes en Países Bajos y Bulgaria, pero todo siempre se inclinaba hacia Perú. Tendrá que demostrar mucho para regresar al club. Es una gran oportunidad”.

Waugh aseguró que la vuelta de Rodrigo Vilca significa que no pudo adaptarse a un fútbol de primer nivel como el inglés. “Creo que retornó a su país porque le ha costado imponerse realmente en Inglaterra. Le fue bien en el Doncaster, pero no hizo lo suficiente para demostrar su valía”, indicó.

Rodrigo Vilca posó con la camiseta de Universitario de Deportes. (Foto: @Landivar_renato)

Los números de Vilca en Inglaterra

La última vez que Rodrigo Vilca jugó un partido oficial fue el 21 de febrero de este año. Ingresó en los últimos nueve minutos del duelo ante el Fulham. De los 25 partidos que disputó entre Newcastle Sub-23 y Doncaster, estuvo en cancha en el 67 % de los minutos. Fue titular en ocho compromisos, anotó dos goles y brindó dos asistencias. Hoy tiene una revancha para volver a demostrar todo su talento. Lo hará con la camiseta de Universitario.

Temporada Equipo Partidos Minutos Goles Asistencias 2020-2021 Newcastle United Sub 23 9 664 1 1 2021-2022 Newcastle United Sub 23 6 226 0 1 2021-2022 Doncaster 10 613 1 0









