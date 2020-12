Cuando en el 2018 comenzó a sonar con fuerza el nombre de Nicolás Córdova como candidato para dirigir Universitario de Deportes, lo primero que llamó la atención era su CV: a pesar de que solo tenía antecedentes en Palestino y Santiago Wanderers y que no llegaba a la base cuatro, se hablaba de sus constantes viajes a Italia para capacitarse. Ello y su pasado en menores con la selección chilena, influyeron para que se ponga el buzo crema.

Sin embargo, aquella temporada las cosas no resultaron como esperaba. Sobre todo después del cotejo ante Ayacucho FC, a fines de setiembre: los cremas cayeron 4-2 y se complicaron con el tema del descenso. El DT chileno tomó medidas radicales con dos integrantes del plantel -no contó más con Raúl Fernández y Juan Manuel Vargas- y lograron sostener la permanencia. Su ciclo en Ate terminó en mayo del 2019.

Desde entonces, Nicolás Córdova no volvió a dirigir. Sin embargo, la cuenta de la Agremiación de Entrenadores de Chile confirmó que se viene un nuevo reto para el ‘profe’: estará al frente de la selección sub 23 de Qatar (su última experiencia a nivel de selecciones fue con la sub 20 de su país; era asistente técnico de Hugo Tocalli).

“Queremos felicitar a nuestro entrenador y agremiado Nicolás Córdova, es el nuevo entrenador de la Selección Sub23 de Qatar. Éxitos Nico”, señaló la Agremiación de Entrenadores de Chile a través de su cuenta de Twitter.

Semana clave en Universitario

Universitario de Deportes se alista para recibir un nuevo año, con la responsabilidad de pelear por el título nacional y pasar la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ángel Comizzo sabe que será una temporada recargada, por lo que necesita tener a su plantel completo lo antes posible, para planificar la pretemporada en Campo Mar.

Por ello, el DT crema, junto a la directiva, tienen previsto definir esta semana todas las renovaciones del equipo (ya se confirmaron las de Federico Alonso y Alberto Quintero, una y dos temporadas, respectivamente), a fin de tener el panorama más claro respecto a los nuevos refuerzos que llegarán a la institución.

