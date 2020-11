Universitario de Deportes y Sporting Cristal se vieron las caras el viernes pasado por la Fecha 7 de la Fase 2 de la Liga 1. Ambos equipos protagonizaron un intenso partido que demostró la razón por la que se ubican en los primeros lugares de la tabla de posiciones acumulada y del Grupo A.

Durante la transmisión de ‘Al Ángulo’ en Movistar Deportes, el comentarista deportivo, Diego Rebagliati, se refirió a la dura competencia que existe en estos momentos por llegar a los Play Offs, sin embargo, resaltó la participación de Universitario y Sporting Cristal, equipos que, asegura, apuntan a jugar la final.

“Fue un partido en el que se pudo ver que, junto a César Vallejo, son los mejores equipos del campeonato. Después hay otro grupo muy bueno donde se encuentran Ayacucho, Huancayo, Mannucci, UTC, que están bien pero todo apunta a que podemos ver un Cristal vs. ‘U’ en diciembre y va a ser un partidazo”, señaló.

La palabra de Jonathan Dos Santos tras su regreso con gol

Entre las buenas noticias para el equipo de Ángel Comizzo, resalta el regreso de Jonathan Dos Santos, delantero que estuvo fuera por más de un mes por un desgarro en el muslo izquierdo. El charrúa volvió con gol y habló en zona mixta refiriéndose a su situación, como la del equipo crema.

“Sí, el tema físico me pasó factura. Al último me cansé un poco, era normal. Fueron 35 días luego volver a jugar y no entrenar en las condiciones que quería. Gracias a Dios entrené lo que pude y llegué más del 50% en lo físico, tengo un físico privilegiado que no me cuesta tanto. Al final me costó un poquito, pero contento”, señaló Dos Santos con respecto a los 90 minutos entre merengues y celestes.

“Toca retomar la confianza de nuevo. Convertir un gol comenzando el partido me da confianza, lástima que no supimos aguantar la diferencia las dos veces y nos llevamos un punto. Ahora la obligación de Universitario siempre es estar primero e iremos por los dos partidos que nos quedan”, finalizó el atacante, quien lleva marcados 12 anotaciones hasta la fecha, tras su definición en el arco de Renato Solís.

