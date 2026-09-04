La ‘U’ tiene la mira puesta en ganar el Torneo Clausura 2026 para mantenerse en la disputa por el título nacional y alcanzar el tetracampeonato. Tras una destacada victoria en Cajamarca en la pasada fecha, su siguiente rival será Comerciantes Unidos en el estadio Monumental, este sábado a las 8:30 p. m., junto a la hinchada merengue. Conoce en esta nota los números del presente cotejo según Inkabet, casa peruana de apuestas deportivas.

De acuerdo con la plataforma de Inkabet, el cuadro de Ate tiene un 70 % de posibilidades de ganar en casa, mientras que los visitantes tienen tan solo un 10 %. El empate figura con un 20 %.

Asimismo, las cuotas anticipan un partido con tres o más goles: la opción de más de 2.5 anotaciones paga 1.78. Este pronóstico se respalda en el buen momento ofensivo de Universitario, que ha marcado diez goles en sus tres encuentros más recientes.

Por otro lado, Comerciantes Unidos se ubica en la mitad de la tabla del Torneo Clausura. Gracias al buen rendimiento de jugadores como Matías Sen, Rodrigo Vilca y Jean Carlo Olivares, el cuadro norteño ha conseguido resultados importantes, entre ellos el empate 2-2 ante Alianza Lima por la segunda fecha del campeonato.

Sin embargo, más allá del presente del conjunto cajamarquino, Universitario buscará hacer valer su condición de local y repetir un antecedente favorable ante este rival. El último encuentro entre ambos equipos en el estadio Monumental se disputó el 18 de julio del año pasado y terminó con una victoria crema por 3-1.

Héctor Cúper en un buen momento al mando de la ‘U’

El experimentado técnico argentino está cada vez más cerca de consolidar su propuesta de juego y potenciar el rendimiento del plantel crema para pelear por el Torneo Clausura. Tras conseguir tres victorias contundentes, el entrenador expresó su satisfacción luego del triunfo de la “U” ante UTC en la jornada anterior.

“Siempre hay cosas por corregir. Más allá del resultado, creo que fue el mejor partido desde que estoy aquí. Siempre hay que perfeccionar las cosas”, señaló en conferencia de prensa.

En cuanto a las cuotas de Inkabet, la victoria de Universitario paga 1.30, mientras que el triunfo de Comerciantes Unidos ofrece 11.50. Por su parte, el empate tiene una cuota de 4.75.